Рейтинг@Mail.ru
В Киеве пожаловались на слова главы Еврокомиссии про достижения Украины - РИА Новости, 06.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/ukraine-1907719994.html
В Киеве пожаловались на слова главы Еврокомиссии про достижения Украины
В Киеве пожаловались на слова главы Еврокомиссии про достижения Украины - РИА Новости, 06.11.2023
В Киеве пожаловались на слова главы Еврокомиссии про достижения Украины
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина пожаловалась на слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T15:15
2023-11-06T15:15
в мире
украина
киев
ольга стефанишина
еврокомиссия
евросоюз
евросовет
урсула фон дер ляйен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина пожаловалась на слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о достижениях Киева по выполнению требуемых условий для вступления в ЕС, заявив, что подобные высказывания носят "негативный характер". Ранее глава ЕК заявила, что Украина выполнила более 90% требуемых условий для вступления в Евросоюз. По словам фон дер Ляйен, Украина может выполнить остальные требования быстро и достичь цели - начать процесс переговоров о присоединении к организации в 2023 году. "Подобные сообщения, как правило, носят негативный характер. Даже 99,9% - это негативный тезис для Украины, потому что речь идет об экзистенциальных изменениях страны. Это звучит как "вы сделали 90%, и у вас есть только три дня, чтобы выполнить остальное", - приводит газета Financial Times слова вице-премьера. Как отмечает Стефанишина, чем больше целей выполняется, тем больше возникает проблем, поэтому достижение 100% невозможно. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей, и напомнил, что ряд балканских стран ждут членства уже 20 лет. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца года. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20231105/podarok-1907611509.html
https://ria.ru/20231105/vsu-1907637152.html
украина
киев
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, ольга стефанишина, еврокомиссия, евросоюз, евросовет, урсула фон дер ляйен, брюссель
В мире, Украина, Киев, Ольга Стефанишина, Еврокомиссия, Евросоюз, Евросовет, Урсула фон дер Ляйен, Брюссель
В Киеве пожаловались на слова главы Еврокомиссии про достижения Украины

Стефанишину возмутили слова главы ЕК о достижениях Украины для вступления в ЕС

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина пожаловалась на слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о достижениях Киева по выполнению требуемых условий для вступления в ЕС, заявив, что подобные высказывания носят "негативный характер".
Ранее глава ЕК заявила, что Украина выполнила более 90% требуемых условий для вступления в Евросоюз. По словам фон дер Ляйен, Украина может выполнить остальные требования быстро и достичь цели - начать процесс переговоров о присоединении к организации в 2023 году.
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Во Франции пришли в ужас из-за "подарка" фон дер Ляйен Зеленскому
5 ноября, 18:27
"Подобные сообщения, как правило, носят негативный характер. Даже 99,9% - это негативный тезис для Украины, потому что речь идет об экзистенциальных изменениях страны. Это звучит как "вы сделали 90%, и у вас есть только три дня, чтобы выполнить остальное", - приводит газета Financial Times слова вице-премьера.
Как отмечает Стефанишина, чем больше целей выполняется, тем больше возникает проблем, поэтому достижение 100% невозможно.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей, и напомнил, что ряд балканских стран ждут членства уже 20 лет.
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца года.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Зеленского призвали готовиться к худшему из-за обострения конфликта с ВСУ
5 ноября, 21:33
 
В миреУкраинаКиевОльга СтефанишинаЕврокомиссияЕвросоюзЕвросоветУрсула фон дер ЛяйенБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала