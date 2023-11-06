https://ria.ru/20231106/ukraine-1907719994.html

В Киеве пожаловались на слова главы Еврокомиссии про достижения Украины

В Киеве пожаловались на слова главы Еврокомиссии про достижения Украины - РИА Новости, 06.11.2023

В Киеве пожаловались на слова главы Еврокомиссии про достижения Украины

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина пожаловалась на слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T15:15

2023-11-06T15:15

2023-11-06T15:15

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евросовет

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина пожаловалась на слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о достижениях Киева по выполнению требуемых условий для вступления в ЕС, заявив, что подобные высказывания носят "негативный характер". Ранее глава ЕК заявила, что Украина выполнила более 90% требуемых условий для вступления в Евросоюз. По словам фон дер Ляйен, Украина может выполнить остальные требования быстро и достичь цели - начать процесс переговоров о присоединении к организации в 2023 году. "Подобные сообщения, как правило, носят негативный характер. Даже 99,9% - это негативный тезис для Украины, потому что речь идет об экзистенциальных изменениях страны. Это звучит как "вы сделали 90%, и у вас есть только три дня, чтобы выполнить остальное", - приводит газета Financial Times слова вице-премьера. Как отмечает Стефанишина, чем больше целей выполняется, тем больше возникает проблем, поэтому достижение 100% невозможно. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей, и напомнил, что ряд балканских стран ждут членства уже 20 лет. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца года. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.

https://ria.ru/20231105/podarok-1907611509.html

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в мире, украина, киев, ольга стефанишина, еврокомиссия, евросоюз, евросовет, урсула фон дер ляйен, брюссель