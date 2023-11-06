https://ria.ru/20231106/ukraina-1907723874.html

Минфин Украины предупредил о гигантской дыре в бюджете без помощи Запада

Минфин Украины предупредил о гигантской дыре в бюджете без помощи Запада - РИА Новости, 06.11.2023

Минфин Украины предупредил о гигантской дыре в бюджете без помощи Запада

Украине без помощи союзников на Западе грозит дыра в бюджете на 2024 год в размере 29 миллиардов долларов, сообщает газета Politico со ссылкой на главу... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T15:41

2023-11-06T15:41

2023-11-06T15:41

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украина

европа

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украине без помощи союзников на Западе грозит дыра в бюджете на 2024 год в размере 29 миллиардов долларов, сообщает газета Politico со ссылкой на главу украинского Минфина Cергея Марченко. "Рада на этой неделе утвердит бюджет на 2024 год. Но Киеву грозит дыра в 29 миллиардов долларов без дальнейшей поддержки от его союзников", - приводит издание слова министра. Марченко также добавил, что возможный экономический кризис на Украине будет иметь последствия и для зарубежной Европы. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отклонил поправки в бюджет Евросоюза, включающие пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из европейского бюджета. Политик пояснил, что Будапешт будет блокировать эту инициативу, пока не увидит внятного обоснования выделения допсредств, а не просто предложения "дать больше денег".

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904214460.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, европа