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Минфин Украины предупредил о гигантской дыре в бюджете без помощи Запада - РИА Новости, 06.11.2023
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15:41 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/ukraina-1907723874.html
Минфин Украины предупредил о гигантской дыре в бюджете без помощи Запада
Минфин Украины предупредил о гигантской дыре в бюджете без помощи Запада - РИА Новости, 06.11.2023
Минфин Украины предупредил о гигантской дыре в бюджете без помощи Запада
Украине без помощи союзников на Западе грозит дыра в бюджете на 2024 год в размере 29 миллиардов долларов, сообщает газета Politico со ссылкой на главу... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T15:41
2023-11-06T15:41
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украина
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украине без помощи союзников на Западе грозит дыра в бюджете на 2024 год в размере 29 миллиардов долларов, сообщает газета Politico со ссылкой на главу украинского Минфина Cергея Марченко. "Рада на этой неделе утвердит бюджет на 2024 год. Но Киеву грозит дыра в 29 миллиардов долларов без дальнейшей поддержки от его союзников", - приводит издание слова министра. Марченко также добавил, что возможный экономический кризис на Украине будет иметь последствия и для зарубежной Европы. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отклонил поправки в бюджет Евросоюза, включающие пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из европейского бюджета. Политик пояснил, что Будапешт будет блокировать эту инициативу, пока не увидит внятного обоснования выделения допсредств, а не просто предложения "дать больше денег".
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в мире, украина, европа
В мире, Украина, Европа
Минфин Украины предупредил о гигантской дыре в бюджете без помощи Запада

Politico: Украине без помощи Запада грозит дыра в $29 млрд в бюджете 2024 года

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украине без помощи союзников на Западе грозит дыра в бюджете на 2024 год в размере 29 миллиардов долларов, сообщает газета Politico со ссылкой на главу украинского Минфина Cергея Марченко.
«
"Рада на этой неделе утвердит бюджет на 2024 год. Но Киеву грозит дыра в 29 миллиардов долларов без дальнейшей поддержки от его союзников", - приводит издание слова министра.
Марченко также добавил, что возможный экономический кризис на Украине будет иметь последствия и для зарубежной Европы. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отклонил поправки в бюджет Евросоюза, включающие пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из европейского бюджета. Политик пояснил, что Будапешт будет блокировать эту инициативу, пока не увидит внятного обоснования выделения допсредств, а не просто предложения "дать больше денег".
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