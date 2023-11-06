Минфин Украины предупредил о гигантской дыре в бюджете без помощи Запада
Politico: Украине без помощи Запада грозит дыра в $29 млрд в бюджете 2024 года
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украине без помощи союзников на Западе грозит дыра в бюджете на 2024 год в размере 29 миллиардов долларов, сообщает газета Politico со ссылкой на главу украинского Минфина Cергея Марченко.
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"Рада на этой неделе утвердит бюджет на 2024 год. Но Киеву грозит дыра в 29 миллиардов долларов без дальнейшей поддержки от его союзников", - приводит издание слова министра.
Марченко также добавил, что возможный экономический кризис на Украине будет иметь последствия и для зарубежной Европы. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отклонил поправки в бюджет Евросоюза, включающие пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из европейского бюджета. Политик пояснил, что Будапешт будет блокировать эту инициативу, пока не увидит внятного обоснования выделения допсредств, а не просто предложения "дать больше денег".