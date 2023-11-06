Рейтинг@Mail.ru
"Если перестанут". Глава офиса Зеленского неожиданно высказался о будущем - РИА Новости, 06.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:23 06.11.2023 (обновлено: 08:26 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/ukraina-1907669196.html
"Если перестанут". Глава офиса Зеленского неожиданно высказался о будущем
"Если перестанут". Глава офиса Зеленского неожиданно высказался о будущем - РИА Новости, 06.11.2023
"Если перестанут". Глава офиса Зеленского неожиданно высказался о будущем
Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью Politico осудил заявление премьера Италии Джорджи Мелони в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T08:23
2023-11-06T08:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
италия
россия
джорджа мелони
андрей ермак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью Politico осудил заявление премьера Италии Джорджи Мелони в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом об усталости ЕС от конфликта на Украине. &quot;Мы не могли позволить себе усталость ни тогда, ни сейчас. Мир столкнется с трудностями, если эти люди с &quot;усталостью&quot; перестанут поддерживать Украину&quot;, — сказал Ермак.Он также призвал Мелони освежить в памяти уроки истории. Первого ноября российские пранкеры Вован и Лексус сообщили, что поговорили с премьер-министром Италии Джорджей Мелони о миграционной проблеме и конфликте на Украине, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Говоря об Украине, Мелони выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон". После этого разговора дипломатический советник премьера Италии Франческо Мария Тало подал в отставку.
https://ria.ru/20231106/politika-1907187067.html
украина
италия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_65:0:992:695_1920x0_80_0_0_db885785dac9eb9b2a4d815fa6af1858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, италия, россия, джорджа мелони, андрей ермак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Италия, Россия, Джорджа Мелони, Андрей Ермак
"Если перестанут". Глава офиса Зеленского неожиданно высказался о будущем

Глава офиса Зеленского Ермак: Запад не должен уставать от конфликта на Украине

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью Politico осудил заявление премьера Италии Джорджи Мелони в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом об усталости ЕС от конфликта на Украине.
«

"Мы не могли позволить себе усталость ни тогда, ни сейчас. Мир столкнется с трудностями, если эти люди с "усталостью" перестанут поддерживать Украину", — сказал Ермак.

Он также призвал Мелони освежить в памяти уроки истории.

Первого ноября российские пранкеры Вован и Лексус сообщили, что поговорили с премьер-министром Италии Джорджей Мелони о миграционной проблеме и конфликте на Украине, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Говоря об Украине, Мелони выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон".

После этого разговора дипломатический советник премьера Италии Франческо Мария Тало подал в отставку.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
"Усталость со всех сторон". Из Евросоюза просочилась правда об Украине
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИталияРоссияДжорджа МелониАндрей Ермак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала