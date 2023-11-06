"Если перестанут". Глава офиса Зеленского неожиданно высказался о будущем
Глава офиса Зеленского Ермак: Запад не должен уставать от конфликта на Украине
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью Politico осудил заявление премьера Италии Джорджи Мелони в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом об усталости ЕС от конфликта на Украине.
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"Мы не могли позволить себе усталость ни тогда, ни сейчас. Мир столкнется с трудностями, если эти люди с "усталостью" перестанут поддерживать Украину", — сказал Ермак.
Он также призвал Мелони освежить в памяти уроки истории.
Первого ноября российские пранкеры Вован и Лексус сообщили, что поговорили с премьер-министром Италии Джорджей Мелони о миграционной проблеме и конфликте на Украине, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Говоря об Украине, Мелони выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон".
После этого разговора дипломатический советник премьера Италии Франческо Мария Тало подал в отставку.
Первого ноября российские пранкеры Вован и Лексус сообщили, что поговорили с премьер-министром Италии Джорджей Мелони о миграционной проблеме и конфликте на Украине, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Говоря об Украине, Мелони выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон".
После этого разговора дипломатический советник премьера Италии Франческо Мария Тало подал в отставку.