https://ria.ru/20231106/ukraina-1907666960.html

В офисе Зеленского заявили об отсутствии оружия с Украины за ее пределами

В офисе Зеленского заявили об отсутствии оружия с Украины за ее пределами - РИА Новости, 06.11.2023

В офисе Зеленского заявили об отсутствии оружия с Украины за ее пределами

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в интервью изданию Politico, что оружие с Украины не могло оказаться за ее пределами, и заверил, что Киев... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T07:49

2023-11-06T07:49

2023-11-06T07:49

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в интервью изданию Politico, что оружие с Украины не могло оказаться за ее пределами, и заверил, что Киев целиком контролирует ситуацию. "Украина полностью контролирует ситуацию. Я думаю, это очередной российский фейк… Чем больше ложь, тем легче людям в нее поверить", - сказал он. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина продает оружие на Ближний Восток, откуда оно поступает куда угодно. В свою очередь конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин призывала проверить происхождение американского оружия, которое было использовано палестинцами при нападении на юг Израиля, и предполагала, что оно могло поступить к ним в том числе с Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

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в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, нато, киев