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В офисе Зеленского заявили об отсутствии оружия с Украины за ее пределами - РИА Новости, 06.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:49 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/ukraina-1907666960.html
В офисе Зеленского заявили об отсутствии оружия с Украины за ее пределами
В офисе Зеленского заявили об отсутствии оружия с Украины за ее пределами - РИА Новости, 06.11.2023
В офисе Зеленского заявили об отсутствии оружия с Украины за ее пределами
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в интервью изданию Politico, что оружие с Украины не могло оказаться за ее пределами, и заверил, что Киев... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T07:49
2023-11-06T07:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
андрей ермак
нато
киев
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в интервью изданию Politico, что оружие с Украины не могло оказаться за ее пределами, и заверил, что Киев целиком контролирует ситуацию. "Украина полностью контролирует ситуацию. Я думаю, это очередной российский фейк… Чем больше ложь, тем легче людям в нее поверить", - сказал он. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина продает оружие на Ближний Восток, откуда оно поступает куда угодно. В свою очередь конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин призывала проверить происхождение американского оружия, которое было использовано палестинцами при нападении на юг Израиля, и предполагала, что оно могло поступить к ним в том числе с Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, НАТО, Киев
В офисе Зеленского заявили об отсутствии оружия с Украины за ее пределами

Ермак: оружия с Украины не утекает за ее пределы, Киев контролирует ситуацию

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteПоставки для ВСУ
Поставки для ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Поставки для ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в интервью изданию Politico, что оружие с Украины не могло оказаться за ее пределами, и заверил, что Киев целиком контролирует ситуацию.
«
"Украина полностью контролирует ситуацию. Я думаю, это очередной российский фейк… Чем больше ложь, тем легче людям в нее поверить", - сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина продает оружие на Ближний Восток, откуда оно поступает куда угодно.
В свою очередь конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин призывала проверить происхождение американского оружия, которое было использовано палестинцами при нападении на юг Израиля, и предполагала, что оно могло поступить к ним в том числе с Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакНАТОКиев
 
 
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