На Украине завели восемь тысяч уголовных дел против уклонистов, пишут СМИ
Вести: на Украине завели 8235 уголовных дел против уклонистов с начала СВО
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Свыше восьми тысяч уголовных дел заведено на Украине по фактам уклонения от призыва по мобилизации с февраля 2022 года, сообщает издание "Вести" со ссылкой на собственные источники в полиции.
"На Украине начато 8 235 уголовных производств по фактам уклонения от призыва по мобилизации. Больше всего производств открыли в Закарпатской области – 967, Днепропетровской – 763, Николаевской – 644, Львовской – 555", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По данным издания, подозрения были предъявлены 2193 людям, а в суды всего направлено 2 027 обвинительных актов.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.