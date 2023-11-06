https://ria.ru/20231106/uklonisty-1907713104.html

На Украине завели восемь тысяч уголовных дел против уклонистов, пишут СМИ

На Украине завели восемь тысяч уголовных дел против уклонистов, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2023

На Украине завели восемь тысяч уголовных дел против уклонистов, пишут СМИ

Свыше восьми тысяч уголовных дел заведено на Украине по фактам уклонения от призыва по мобилизации с февраля 2022 года, сообщает издание "Вести" со ссылкой на... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T14:32

2023-11-06T14:32

2023-11-06T14:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Свыше восьми тысяч уголовных дел заведено на Украине по фактам уклонения от призыва по мобилизации с февраля 2022 года, сообщает издание "Вести" со ссылкой на собственные источники в полиции. "На Украине начато 8 235 уголовных производств по фактам уклонения от призыва по мобилизации. Больше всего производств открыли в Закарпатской области – 967, Днепропетровской – 763, Николаевской – 644, Львовской – 555", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным издания, подозрения были предъявлены 2193 людям, а в суды всего направлено 2 027 обвинительных актов. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231105/ukraina-1907593023.html

https://ria.ru/20231105/vsu-1907637152.html

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в мире, украина, владимир зеленский