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На Украине завели восемь тысяч уголовных дел против уклонистов, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/uklonisty-1907713104.html
На Украине завели восемь тысяч уголовных дел против уклонистов, пишут СМИ
На Украине завели восемь тысяч уголовных дел против уклонистов, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2023
На Украине завели восемь тысяч уголовных дел против уклонистов, пишут СМИ
Свыше восьми тысяч уголовных дел заведено на Украине по фактам уклонения от призыва по мобилизации с февраля 2022 года, сообщает издание "Вести" со ссылкой на... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:32
2023-11-06T14:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Свыше восьми тысяч уголовных дел заведено на Украине по фактам уклонения от призыва по мобилизации с февраля 2022 года, сообщает издание "Вести" со ссылкой на собственные источники в полиции. "На Украине начато 8 235 уголовных производств по фактам уклонения от призыва по мобилизации. Больше всего производств открыли в Закарпатской области – 967, Днепропетровской – 763, Николаевской – 644, Львовской – 555", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным издания, подозрения были предъявлены 2193 людям, а в суды всего направлено 2 027 обвинительных актов. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231105/ukraina-1907593023.html
https://ria.ru/20231105/vsu-1907637152.html
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в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский
На Украине завели восемь тысяч уголовных дел против уклонистов, пишут СМИ

Вести: на Украине завели 8235 уголовных дел против уклонистов с начала СВО

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Свыше восьми тысяч уголовных дел заведено на Украине по фактам уклонения от призыва по мобилизации с февраля 2022 года, сообщает издание "Вести" со ссылкой на собственные источники в полиции.
"На Украине начато 8 235 уголовных производств по фактам уклонения от призыва по мобилизации. Больше всего производств открыли в Закарпатской области – 967, Днепропетровской – 763, Николаевской – 644, Львовской – 555", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
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По данным издания, подозрения были предъявлены 2193 людям, а в суды всего направлено 2 027 обвинительных актов.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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