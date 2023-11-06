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В Тольятти задержали мужчину из-за оскорбления пассажиров маршрутки - РИА Новости, 06.11.2023
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20:20 06.11.2023 (обновлено: 20:32 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/ugrozy-1907768095.html
В Тольятти задержали мужчину из-за оскорбления пассажиров маршрутки
В Тольятти задержали мужчину из-за оскорбления пассажиров маршрутки - РИА Новости, 06.11.2023
В Тольятти задержали мужчину из-за оскорбления пассажиров маршрутки
Следователи задержали уроженца Таджикистана в Тольятти, подозреваемого в грубой брани и угрозах в отношении пассажиров маршрутки, сообщило Следственное... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T20:20
2023-11-06T20:32
происшествия
россия
самарская область
александр бастрыкин
тольятти
следственный комитет россии (ск рф)
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Следователи задержали уроженца Таджикистана в Тольятти, подозреваемого в грубой брани и угрозах в отношении пассажиров маршрутки, сообщило Следственное управление СК РФ по Самарской области в своей группе во "ВКонтакте". Видеоролик с противоправными действиями мужчины появился 5 ноября в соцсетях и местных СМИ. Мужчина нецензурно обругал пассажиров маршрутного автобуса, а также угрожал им. Покинув общественный транспорт, он пнул его ногой. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). "Благодаря грамотно и своевременно поведенным следственным действиям и оперативным мероприятиям удалось в кратчайшие сроки установить подозреваемого. Им оказался 24-летний уроженец Республики Таджикистан, проживающий на территории Самарской области. 6 ноября 2023 года по подозрению в совершении указанного преступления он был задержан при содействии бойцов спецподразделения ОМОН города Тольятти управления Росгвардии по Самарской области", - говорится в сообщении ведомства. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники областного ГУ МВД России. Уголовным делом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин, который поручил представить ему доклад о ходе расследования происшествия, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231028/vystrel-1905886583.html
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происшествия, россия, самарская область, александр бастрыкин, тольятти, следственный комитет россии (ск рф), омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Самарская область, Александр Бастрыкин, Тольятти, Следственный комитет России (СК РФ), ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Тольятти задержали мужчину из-за оскорбления пассажиров маршрутки

В Тольятти задержали мужчину из-за оскорбления и угроз пассажирам маршрутки

© СУСК РФ по Самарской областиМужчина, задержанный в Тольятти за хулиганское поведение в маршрутке
Мужчина, задержанный в Тольятти за хулиганское поведение в маршрутке
© СУСК РФ по Самарской области
Мужчина, задержанный в Тольятти за хулиганское поведение в маршрутке
Читать ria.ru в
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Следователи задержали уроженца Таджикистана в Тольятти, подозреваемого в грубой брани и угрозах в отношении пассажиров маршрутки, сообщило Следственное управление СК РФ по Самарской области в своей группе во "ВКонтакте".
Видеоролик с противоправными действиями мужчины появился 5 ноября в соцсетях и местных СМИ. Мужчина нецензурно обругал пассажиров маршрутного автобуса, а также угрожал им. Покинув общественный транспорт, он пнул его ногой. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
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"Благодаря грамотно и своевременно поведенным следственным действиям и оперативным мероприятиям удалось в кратчайшие сроки установить подозреваемого. Им оказался 24-летний уроженец Республики Таджикистан, проживающий на территории Самарской области. 6 ноября 2023 года по подозрению в совершении указанного преступления он был задержан при содействии бойцов спецподразделения ОМОН города Тольятти управления Росгвардии по Самарской области", - говорится в сообщении ведомства.
Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники областного ГУ МВД России.
Уголовным делом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин, который поручил представить ему доклад о ходе расследования происшествия, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияРоссияСамарская областьАлександр БастрыкинТольяттиСледственный комитет России (СК РФ)ОМОН РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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