https://ria.ru/20231106/udobreniya-1907737636.html

Мантуров высказался о возможности пересмотра экспортных пошлин на удобрения

Мантуров высказался о возможности пересмотра экспортных пошлин на удобрения - РИА Новости, 06.11.2023

Мантуров высказался о возможности пересмотра экспортных пошлин на удобрения

Механизм гибких экспортных пошлин по части минеральных удобрений сейчас сбалансированный, считает вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T16:47

2023-11-06T16:47

2023-11-06T16:47

выставка-форум "россия"

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827432223_0:353:3012:2047_1920x0_80_0_0_8920ec954c96688b7e6be55d3fd003a6.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Механизм гибких экспортных пошлин по части минеральных удобрений сейчас сбалансированный, считает вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы считаем, что на сегодняшний день это справедливое для всех было решение, оно было сбалансированным", - сказал он в кулуарах выставки "Россия" в павильоне "Сделано нами" на ВДНХ, отвечая на вопрос о возможном пересмотре гибких экспортных пошлин на удобрения. Как сообщали РИА Новости в Минэкономразвития, в министерство поступило обращение от производителей удобрений в части отмены пошлин для производителей аммиака и метанола и снижения пошлин на калий с 10% до 3%. Правительство РФ с 1 октября и до конца 2024 года ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% применяется при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется. Под гибкую пошлину, в частности, попали экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье, экспорт меди, цинка, алюминия, золота, алмазов, полимеров и каучуков. Пошлинами обложен и экспорт материалов для строительства, например щебня, извести, мрамора и камня. При этом для удобрений действует особый режим. Пошлина на их экспорт при курсе доллара от 80 рублей составляет 10%, а ниже этого порога - 7%, при этом минимальный размер пошлины зависит от типа удобрения. Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Все регионы России представляют свои экспозиции, в которых отражены основные технологические, социокультурные и спортивные достижения.

https://ria.ru/20231027/udobreniya-1905721025.html

https://ria.ru/20231026/poshliny-1905285177.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), выставка-форум "россия"