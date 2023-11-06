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В Турции обсуждают неудачную попытку Блинкена обнять главу МИД Фидана - РИА Новости, 06.11.2023
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14:44 06.11.2023 (обновлено: 15:35 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/turtsiya-1907715315.html
В Турции обсуждают неудачную попытку Блинкена обнять главу МИД Фидана
В Турции обсуждают неудачную попытку Блинкена обнять главу МИД Фидана - РИА Новости, 06.11.2023
В Турции обсуждают неудачную попытку Блинкена обнять главу МИД Фидана
Госсекретарь США Энтони Блинкен попытался при приветствии обнять главу МИД Турции Хакана Фидана, но тот отступил на шаг назад, пишет Sabah. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:44
2023-11-06T15:35
в мире
турция
сша
энтони блинкен
хакан фидан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 6 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен попытался при приветствии обнять главу МИД Турции Хакана Фидана, но тот отступил на шаг назад, пишет Sabah.Газета назвала произошедшее "шоком" для американского политика."Блинкен попытался обнять Хакана Фидана, которому он пожал руку. Однако он испытал новый шок от движения Фидана... Эти мгновения отразились на лице Блинкена вот так...", — пишет издание.Известный журналист Зафер Шахин, в свою очередь, посоветовал госсекретарю "держать социальную дистанцию".Видео встречи распространил в понедельник МИД Турции. На кадрах видно, как после крепкого рукопожатия Блинкен пытается обнять Фидана, делая шаг вперед, но глава турецкого внешнеполитического ведомства, делает шаг назад и продолжает сжимать руку своего визави. Ранее турецкие СМИ обратили внимание на отсутствие высокопоставленных чиновников среди тех, кто встречал госсекретаря США Энтони Бликена в Анкаре, также журналистов привлек факт отсутствия освещения на перроне. Нерадушный прием в Анкаре Блинкена активно обсуждается и в турецком сегменте социальных сетей, ряд пользователей считают, что американский политик "получил то, что заслуживает". Блинкен прибыл в турецкую столицу ночью. Пользователи соцсетей также обратили внимание на то, что посол США в Анкаре встретил своего министра, засунув руку в карман.
https://ria.ru/20231106/ssha-1907673181.html
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в мире, турция, сша, энтони блинкен, хакан фидан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, США, Энтони Блинкен, Хакан Фидан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Турции обсуждают неудачную попытку Блинкена обнять главу МИД Фидана

Sabah: неудачная попытка Блинкена обнять Фидана стала шоком для госсекретаря США

© AP Photo / Jonathan ErnstГоссекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре
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АНКАРА, 6 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен попытался при приветствии обнять главу МИД Турции Хакана Фидана, но тот отступил на шаг назад, пишет Sabah.
Газета назвала произошедшее "шоком" для американского политика.
"Блинкен попытался обнять Хакана Фидана, которому он пожал руку. Однако он испытал новый шок от движения Фидана... Эти мгновения отразились на лице Блинкена вот так...", — пишет издание.
Известный журналист Зафер Шахин, в свою очередь, посоветовал госсекретарю "держать социальную дистанцию".
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Видео встречи распространил в понедельник МИД Турции. На кадрах видно, как после крепкого рукопожатия Блинкен пытается обнять Фидана, делая шаг вперед, но глава турецкого внешнеполитического ведомства, делает шаг назад и продолжает сжимать руку своего визави.
Ранее турецкие СМИ обратили внимание на отсутствие высокопоставленных чиновников среди тех, кто встречал госсекретаря США Энтони Бликена в Анкаре, также журналистов привлек факт отсутствия освещения на перроне.
Нерадушный прием в Анкаре Блинкена активно обсуждается и в турецком сегменте социальных сетей, ряд пользователей считают, что американский политик "получил то, что заслуживает". Блинкен прибыл в турецкую столицу ночью. Пользователи соцсетей также обратили внимание на то, что посол США в Анкаре встретил своего министра, засунув руку в карман.
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В миреТурцияСШАЭнтони БлинкенХакан ФиданОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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