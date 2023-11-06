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Трамп обвинил следствие по гражданскому иску в мошенничестве - РИА Новости, 06.11.2023
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22:57 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/trump-1907787404.html
Трамп обвинил следствие по гражданскому иску в мошенничестве
Трамп обвинил следствие по гражданскому иску в мошенничестве - РИА Новости, 06.11.2023
Трамп обвинил следствие по гражданскому иску в мошенничестве
Экс-президент США Дональд Трамп обвинил следствие в Нью-Йорке в мошенничестве, так как инстанция занизила, по его мнению, стоимость его активов. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T22:57
2023-11-06T22:57
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дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп обвинил следствие в Нью-Йорке в мошенничестве, так как инстанция занизила, по его мнению, стоимость его активов. На заседании в понедельник обвинение задает Трампу вопросы по стоимости объектов недвижимости — в том числе его резиденции в Мар-а-Лаго, а также зданий в Нью-Йорке. Трамп не раз за сегодня высказывал недовольство работой генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс. "Она назвала меня мошенником, но она ничего обо мне не знает. Это политическая охота на ведьм. Ей должно быть стыдно", - сказал Трамп. По его мнению, суд занижает стоимость его недвижимости. На один из вопросов обвинения о том, как Трамп определяет стоимость своей недвижимости экс-президент сказал: "Я могу посмотреть на здание и сказать, сколько оно стоит".
https://ria.ru/20231105/opros-1907642499.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, арест трампа
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, Арест Трампа
Трамп обвинил следствие по гражданскому иску в мошенничестве

Трамп обвинил следствие по гражданскому иску в Нью-Йорке в мошенничестве

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezБывший президент США Дональд Трамп в Верховном суде Нью-Йорка
Бывший президент США Дональд Трамп в Верховном суде Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Бывший президент США Дональд Трамп в Верховном суде Нью-Йорка
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп обвинил следствие в Нью-Йорке в мошенничестве, так как инстанция занизила, по его мнению, стоимость его активов.
На заседании в понедельник обвинение задает Трампу вопросы по стоимости объектов недвижимости — в том числе его резиденции в Мар-а-Лаго, а также зданий в Нью-Йорке.
Трамп не раз за сегодня высказывал недовольство работой генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.
«
"Она назвала меня мошенником, но она ничего обо мне не знает. Это политическая охота на ведьм. Ей должно быть стыдно", - сказал Трамп.
По его мнению, суд занижает стоимость его недвижимости.
На один из вопросов обвинения о том, как Трамп определяет стоимость своей недвижимости экс-президент сказал: "Я могу посмотреть на здание и сказать, сколько оно стоит".
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