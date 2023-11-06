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В Нью-Йорке проходит новое слушание по делу Трампа - РИА Новости, 06.11.2023
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18:11 06.11.2023 (обновлено: 20:03 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/trump-1907750884.html
В Нью-Йорке проходит новое слушание по делу Трампа
В Нью-Йорке проходит новое слушание по делу Трампа - РИА Новости, 06.11.2023
В Нью-Йорке проходит новое слушание по делу Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп принимает участие в слушании по делу о завышении им стоимости активов для получения кредитов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T18:11
2023-11-06T20:03
в мире
нью-йорк (город)
майами
вашингтон (штат)
джо байден
дональд трамп
арест трампа
trump organization
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп принимает участие в слушании по делу о завышении им стоимости активов для получения кредитов, передает корреспондент РИА Новости. Перед тем как поехать в суд, Трамп написал в своей соцсети TRUTH, что это дело "спровоцировано его политическим оппонентом &lt;...&gt; Джо Байденом с целью вмешательства в выборы". В зал заседаний он вошел молча. Сейчас бывший американский лидер отвечает на вопросы обвинения по поводу его компании Trump Organisation и финансовым документам прошлых лет.Судья Артур Энегорон несколько раз сделал Трампу замечания за "пространные ответы и политические заявления". В частности, политик отметил, что судья всегда принимает решения против него. После этого его попросили отвечать односложно на вопросы, которые предполагают ответ "да" или "нет".После этого экс-президент вновь заявил, что оценка, которую суд дал его имению в Мар-а-Лаго, занижена и оно стоит не 18 миллионов долларов, а "в 50-100 раз больше".В конце августа генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов. Она утверждает, что экс-президент прибегал к такому способу мошенничества, чтобы получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго. Кроме того, в прошлом году Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Генпрокурор также потребовала, чтобы суд запретил бывшему главе Белого дома и его детям возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке и подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате на протяжении пяти лет. Помимо этого, она просила суд запретить Трампу и связанной с ним компании Trump Organization на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке.В общей сложности политику предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые сам он называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят ему 20 годами лишения свободы. По совокупности обвинений бывшему американскому лидеру грозит более 700 лет заключения.
https://ria.ru/20231105/opros-1907642499.html
https://ria.ru/20231104/tramp-1907364390.html
https://ria.ru/20231025/tramp-1905062643.html
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в мире, нью-йорк (город), майами, вашингтон (штат), джо байден, дональд трамп, арест трампа, trump organization
В мире, Нью-Йорк (город), Майами, Вашингтон (штат), Джо Байден, Дональд Трамп, Арест Трампа, Trump Organization
В Нью-Йорке проходит новое слушание по делу Трампа

В Нью-Йорке проходит слушание по делу о завышении Трампом стоимости активов

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezБывший президент США Дональд Трамп в Верховном суде Нью-Йорка
Бывший президент США Дональд Трамп в Верховном суде Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Бывший президент США Дональд Трамп в Верховном суде Нью-Йорка
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп принимает участие в слушании по делу о завышении им стоимости активов для получения кредитов, передает корреспондент РИА Новости.
Перед тем как поехать в суд, Трамп написал в своей соцсети TRUTH, что это дело "спровоцировано его политическим оппонентом <...> Джо Байденом с целью вмешательства в выборы".
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В зал заседаний он вошел молча. Сейчас бывший американский лидер отвечает на вопросы обвинения по поводу его компании Trump Organisation и финансовым документам прошлых лет.
Судья Артур Энегорон несколько раз сделал Трампу замечания за "пространные ответы и политические заявления". В частности, политик отметил, что судья всегда принимает решения против него. После этого его попросили отвечать односложно на вопросы, которые предполагают ответ "да" или "нет".
После этого экс-президент вновь заявил, что оценка, которую суд дал его имению в Мар-а-Лаго, занижена и оно стоит не 18 миллионов долларов, а "в 50-100 раз больше".
В конце августа генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов. Она утверждает, что экс-президент прибегал к такому способу мошенничества, чтобы получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
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Кроме того, в прошлом году Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Генпрокурор также потребовала, чтобы суд запретил бывшему главе Белого дома и его детям возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке и подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате на протяжении пяти лет. Помимо этого, она просила суд запретить Трампу и связанной с ним компании Trump Organization на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке.
В общей сложности политику предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые сам он называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят ему 20 годами лишения свободы. По совокупности обвинений бывшему американскому лидеру грозит более 700 лет заключения.
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В миреНью-Йорк (город)МайамиВашингтон (штат)Джо БайденДональд ТрампАрест ТрампаTrump Organization
 
 
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