https://ria.ru/20231106/svyazi-1907775326.html

В США заявили, что разрыв экономических связей с Китаем станет катастрофой

В США заявили, что разрыв экономических связей с Китаем станет катастрофой - РИА Новости, 06.11.2023

В США заявили, что разрыв экономических связей с Китаем станет катастрофой

Разрыв экономических связей США и Китая обернется катастрофой для Вашингтона, считает американский министр финансов Джанет Йеллен. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T21:14

2023-11-06T21:14

2023-11-06T21:14

в мире

сша

китай

вашингтон (штат)

джанет йеллен

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Разрыв экономических связей США и Китая обернется катастрофой для Вашингтона, считает американский министр финансов Джанет Йеллен. "Разделение наших экономик может стать экономической катастрофой и пойдет вразрез нашим национальный интересам", - говорится в статье Йеллен, опубликованной в понедельник в газете Washington Post. Вместе с тем, глава американского минфина заявила о необходимости диверсификации цепочек поставок в условиях волатильного мира, отметив, что США стремятся к здоровой экономической конкуренции с Китаем, которая способна принести пользу обоим государствам. "Экономическая стратегия Америки нацелена на повышение нашего внутреннего экономического потенциала, а не на подавлении других экономик", - считает Йеллен, также указав на невозможность компромиссов при защите национальной безопасности США и их союзников. По ее мнению, США и КНР несут обязательство предотвращать существующие между ними разногласия, не давая им привести страны в состояние конфликта. "Но мы также знаем, что наши отношения не могут быть ограничены управлением в условиях кризиса", - добавила она.

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

https://ria.ru/20231103/kitay-1907112473.html

сша

китай

вашингтон (штат)

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в мире, сша, китай, вашингтон (штат), джанет йеллен