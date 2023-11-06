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В США заявили, что разрыв экономических связей с Китаем станет катастрофой - РИА Новости, 06.11.2023
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21:14 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/svyazi-1907775326.html
В США заявили, что разрыв экономических связей с Китаем станет катастрофой
В США заявили, что разрыв экономических связей с Китаем станет катастрофой - РИА Новости, 06.11.2023
В США заявили, что разрыв экономических связей с Китаем станет катастрофой
Разрыв экономических связей США и Китая обернется катастрофой для Вашингтона, считает американский министр финансов Джанет Йеллен. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T21:14
2023-11-06T21:14
в мире
сша
китай
вашингтон (штат)
джанет йеллен
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Разрыв экономических связей США и Китая обернется катастрофой для Вашингтона, считает американский министр финансов Джанет Йеллен. "Разделение наших экономик может стать экономической катастрофой и пойдет вразрез нашим национальный интересам", - говорится в статье Йеллен, опубликованной в понедельник в газете Washington Post. Вместе с тем, глава американского минфина заявила о необходимости диверсификации цепочек поставок в условиях волатильного мира, отметив, что США стремятся к здоровой экономической конкуренции с Китаем, которая способна принести пользу обоим государствам. "Экономическая стратегия Америки нацелена на повышение нашего внутреннего экономического потенциала, а не на подавлении других экономик", - считает Йеллен, также указав на невозможность компромиссов при защите национальной безопасности США и их союзников. По ее мнению, США и КНР несут обязательство предотвращать существующие между ними разногласия, не давая им привести страны в состояние конфликта. "Но мы также знаем, что наши отношения не могут быть ограничены управлением в условиях кризиса", - добавила она.
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
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в мире, сша, китай, вашингтон (штат), джанет йеллен
В мире, США, Китай, Вашингтон (штат), Джанет Йеллен
В США заявили, что разрыв экономических связей с Китаем станет катастрофой

Йеллен: разрыв экономических связей с Китаем обернется для США катастрофой

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Разрыв экономических связей США и Китая обернется катастрофой для Вашингтона, считает американский министр финансов Джанет Йеллен.
"Разделение наших экономик может стать экономической катастрофой и пойдет вразрез нашим национальный интересам", - говорится в статье Йеллен, опубликованной в понедельник в газете Washington Post.
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Вместе с тем, глава американского минфина заявила о необходимости диверсификации цепочек поставок в условиях волатильного мира, отметив, что США стремятся к здоровой экономической конкуренции с Китаем, которая способна принести пользу обоим государствам.
"Экономическая стратегия Америки нацелена на повышение нашего внутреннего экономического потенциала, а не на подавлении других экономик", - считает Йеллен, также указав на невозможность компромиссов при защите национальной безопасности США и их союзников.
По ее мнению, США и КНР несут обязательство предотвращать существующие между ними разногласия, не давая им привести страны в состояние конфликта. "Но мы также знаем, что наши отношения не могут быть ограничены управлением в условиях кризиса", - добавила она.
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В миреСШАКитайВашингтон (штат)Джанет Йеллен
 
 
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