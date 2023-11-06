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Голубев сообщил об ударах по воздушным целям в зоне СВО
Голубев сообщил об ударах по воздушным целям в зоне СВО - РИА Новости, 06.11.2023
Голубев сообщил об ударах по воздушным целям в зоне СВО
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что в понедельник военные РФ "работали" по воздушным целям в зоне СВО непосредственно из... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T17:16
2023-11-06T17:16
2023-11-06T17:34
специальная военная операция на украине
ростовская область
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василий голубев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что в понедельник военные РФ "работали" по воздушным целям в зоне СВО непосредственно из региона, происшествий на территории самой области нет. "В 16.25 наши военные работали по воздушным целям в зоне спецоперации. Происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано. Просьба сохранять спокойствие", - написал он в Telegram-канале.По его словам, происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано."Просьба сохранять спокойствие", - говорится в сообщении губернатора региона.
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ростовская область, россия, василий голубев, вооруженные силы рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия, Василий Голубев, Вооруженные силы РФ, Общество
Голубев сообщил об ударах по воздушным целям в зоне СВО
Голубев сообщил об ударах по воздушным целям в зоне СВО из Ростовской области