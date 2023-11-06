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Голубев сообщил об ударах по воздушным целям в зоне СВО - РИА Новости, 06.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:16 06.11.2023 (обновлено: 17:34 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/svo-1907742294.html
Голубев сообщил об ударах по воздушным целям в зоне СВО
Голубев сообщил об ударах по воздушным целям в зоне СВО - РИА Новости, 06.11.2023
Голубев сообщил об ударах по воздушным целям в зоне СВО
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что в понедельник военные РФ "работали" по воздушным целям в зоне СВО непосредственно из... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T17:16
2023-11-06T17:34
специальная военная операция на украине
ростовская область
россия
василий голубев
вооруженные силы рф
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что в понедельник военные РФ "работали" по воздушным целям в зоне СВО непосредственно из региона, происшествий на территории самой области нет. "В 16.25 наши военные работали по воздушным целям в зоне спецоперации. Происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано. Просьба сохранять спокойствие", - написал он в Telegram-канале.По его словам, происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано."Просьба сохранять спокойствие", - говорится в сообщении губернатора региона.
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ростовская область, россия, василий голубев, вооруженные силы рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия, Василий Голубев, Вооруженные силы РФ, Общество
Голубев сообщил об ударах по воздушным целям в зоне СВО

Голубев сообщил об ударах по воздушным целям в зоне СВО из Ростовской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ
Артиллерист ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что в понедельник военные РФ "работали" по воздушным целям в зоне СВО непосредственно из региона, происшествий на территории самой области нет.
«
"В 16.25 наши военные работали по воздушным целям в зоне спецоперации. Происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано. Просьба сохранять спокойствие", - написал он в Telegram-канале.
По его словам, происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано.
"Просьба сохранять спокойствие", - говорится в сообщении губернатора региона.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:50
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьРоссияВасилий ГолубевВооруженные силы РФОбщество
 
 
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