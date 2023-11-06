https://ria.ru/20231106/spetsoperatsiya-1907773879.html

Спецоперация, 6 ноября: ВСУ провалили пять попыток высадки на берегу Днепра

Спецоперация, 6 ноября: ВСУ провалили пять попыток высадки на берегу Днепра - РИА Новости, 06.11.2023

Спецоперация, 6 ноября: ВСУ провалили пять попыток высадки на берегу Днепра

О ходе спецоперации и возможной дыре в бюджете Украины — в материале РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T21:02

2023-11-06T21:02

2023-11-06T22:13

в мире

украина

роберт фицо

словакия

донецк

вооруженные силы украины

сцкк

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906339139_0:169:2988:1849_1920x0_80_0_0_971e368b1d8c809405fce37af5703a39.jpg

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. О ходе спецоперации и возможной дыре в бюджете Украины — в материале РИА Новости.Ход операцииРоссийские военнослужащие за сутки отразили девять атак украинских войск и нанесли поражение живой силе и технике противника в различных районах проведения спецоперации, потери ВСУ составили до 860 солдат, сообщили в Минобороны. Кроме того, на Херсонском направлении российские военные предотвратили пять попыток украинской армии высадиться на левом берегу Днепра. Российские авиация и артиллерия уничтожили места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов ВСУ. Помимо этого, системы ПВО перехватили два снаряда HIMARS и уничтожили 23 украинских беспилотника, уточнили в оборонном ведомстве. Обстрелы ДонецкаКак сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, украинские войска за вечер 5 ноября и ночь на 6 ноября выпустили по Донецку десять снарядов калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибра 152 миллиметра. Днем столицу республику обстреляли еще тремя кассетными снарядами натовского калибра 155 миллиметров, а Горловку — девятью 152-миллиметровыми боеприпасами. Кроме того, в период с 14:15 до 15:40 мск ВСУ выпустили по районам Донецка и Зайцево 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, а также 23 снаряда по Горловке, в том числе три кассетных. Мирное урегулированиеКонфликт на Украине не имеет военного решения, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар на пресс-конференции в Праге.Он призвал прекратить вооруженные столкновения и начать реализацию мирных инициатив, независимо от того, кем они предложены — киевскими властями, Бразилией или Китаем. По словам Бланара, Словакия будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь и может также помочь в разминировании территории, но поставлять вооружения ей больше не будет. При этом премьер-министр республики Роберт Фицо заявил, что правительство страны не будет мешать компаниям, занимающимся коммерческим производством и продажей оружия. Бюджету Украины грозит дыраДнем 6 ноября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Как сообщили в назначенной киевскими властями Херсонской областной военной администрации, под ударом оказалось предприятие в подконтрольной им части региона. О чем именно идет речь, не уточняется. По словам сотрудника предприятия, которые приводятся в заявлении администрации, зафиксировано не менее трех ударов. В СБУ заявили о возбуждении дела о растрате почти миллиарда гривен (около 27,6 миллиона долларов) при закупке военной формы против бывшего замминистра обороны Украины и руководителя департамента госзакупок. По данным ведомства, в прошлом году подозреваемый в сговоре с подчиненными закупил некачественную военную форму, которая непригодна в холодное время.Издание "Вести" со ссылкой на собственные источники в полиции сообщило, что на Украине завели более восьми тысяч уголовных дел из-за уклонения от призыва по мобилизации. По данным издания, подозрения были предъявлены 2193 гражданам, а в суды в общей сложности направили 2027 обвинительных актов.Как заявил глава Минфина Украины Cергей Марченко, слова которого приводит газета Politico, стране без помощи союзников на Западе грозит дыра в бюджете на 2024 год в размере 29 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20231106/politika-1907187067.html

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html

https://ria.ru/20231106/ugroza-1907599141.html

украина

словакия

донецк

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, роберт фицо, словакия, донецк, вооруженные силы украины, сцкк, служба безопасности украины, горловка