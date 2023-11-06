https://ria.ru/20231106/spetsoperatsiya-1907773879.html
Спецоперация, 6 ноября: ВСУ провалили пять попыток высадки на берегу Днепра
Спецоперация, 6 ноября: ВСУ провалили пять попыток высадки на берегу Днепра - РИА Новости, 06.11.2023
Спецоперация, 6 ноября: ВСУ провалили пять попыток высадки на берегу Днепра
О ходе спецоперации и возможной дыре в бюджете Украины — в материале РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T21:02
2023-11-06T21:02
2023-11-06T22:13
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. О ходе спецоперации и возможной дыре в бюджете Украины — в материале РИА Новости.Ход операцииРоссийские военнослужащие за сутки отразили девять атак украинских войск и нанесли поражение живой силе и технике противника в различных районах проведения спецоперации, потери ВСУ составили до 860 солдат, сообщили в Минобороны. Кроме того, на Херсонском направлении российские военные предотвратили пять попыток украинской армии высадиться на левом берегу Днепра. Российские авиация и артиллерия уничтожили места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов ВСУ. Помимо этого, системы ПВО перехватили два снаряда HIMARS и уничтожили 23 украинских беспилотника, уточнили в оборонном ведомстве. Обстрелы ДонецкаКак сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, украинские войска за вечер 5 ноября и ночь на 6 ноября выпустили по Донецку десять снарядов калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибра 152 миллиметра. Днем столицу республику обстреляли еще тремя кассетными снарядами натовского калибра 155 миллиметров, а Горловку — девятью 152-миллиметровыми боеприпасами. Кроме того, в период с 14:15 до 15:40 мск ВСУ выпустили по районам Донецка и Зайцево 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, а также 23 снаряда по Горловке, в том числе три кассетных. Мирное урегулированиеКонфликт на Украине не имеет военного решения, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар на пресс-конференции в Праге.Он призвал прекратить вооруженные столкновения и начать реализацию мирных инициатив, независимо от того, кем они предложены — киевскими властями, Бразилией или Китаем. По словам Бланара, Словакия будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь и может также помочь в разминировании территории, но поставлять вооружения ей больше не будет. При этом премьер-министр республики Роберт Фицо заявил, что правительство страны не будет мешать компаниям, занимающимся коммерческим производством и продажей оружия. Бюджету Украины грозит дыраДнем 6 ноября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Как сообщили в назначенной киевскими властями Херсонской областной военной администрации, под ударом оказалось предприятие в подконтрольной им части региона. О чем именно идет речь, не уточняется. По словам сотрудника предприятия, которые приводятся в заявлении администрации, зафиксировано не менее трех ударов. В СБУ заявили о возбуждении дела о растрате почти миллиарда гривен (около 27,6 миллиона долларов) при закупке военной формы против бывшего замминистра обороны Украины и руководителя департамента госзакупок. По данным ведомства, в прошлом году подозреваемый в сговоре с подчиненными закупил некачественную военную форму, которая непригодна в холодное время.Издание "Вести" со ссылкой на собственные источники в полиции сообщило, что на Украине завели более восьми тысяч уголовных дел из-за уклонения от призыва по мобилизации. По данным издания, подозрения были предъявлены 2193 гражданам, а в суды в общей сложности направили 2027 обвинительных актов.Как заявил глава Минфина Украины Cергей Марченко, слова которого приводит газета Politico, стране без помощи союзников на Западе грозит дыра в бюджете на 2024 год в размере 29 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20231106/politika-1907187067.html
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html
https://ria.ru/20231106/ugroza-1907599141.html
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в мире, украина, роберт фицо, словакия, донецк, вооруженные силы украины, сцкк, служба безопасности украины, горловка
В мире, Украина, Роберт Фицо, Словакия, Донецк, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Служба безопасности Украины, Горловка
Спецоперация, 6 ноября: ВСУ провалили пять попыток высадки на берегу Днепра
МО: ВС России пресекли пять попыток ВСУ высадиться на левом берегу Днепра
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. О ходе спецоперации и возможной дыре в бюджете Украины — в материале РИА Новости.
Российские военнослужащие за сутки отразили девять атак украинских войск и нанесли поражение живой силе и технике противника в различных районах проведения спецоперации, потери ВСУ составили до 860 солдат, сообщили в Минобороны.
Кроме того, на Херсонском направлении российские военные предотвратили пять попыток украинской армии высадиться на левом берегу Днепра
.
Российские авиация и артиллерия уничтожили места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов ВСУ.
Помимо этого, системы ПВО перехватили два снаряда HIMARS и уничтожили 23 украинских беспилотника, уточнили в оборонном ведомстве.
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Как сообщили в представительстве ДНР
в СЦКК, украинские войска за вечер 5 ноября и ночь на 6 ноября выпустили по Донецку десять снарядов калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибра 152 миллиметра.
Днем столицу республику обстреляли еще тремя кассетными снарядами натовского калибра 155 миллиметров, а Горловку
— девятью 152-миллиметровыми боеприпасами.
Кроме того, в период с 14:15 до 15:40 мск ВСУ выпустили по районам Донецка и Зайцево
12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, а также 23 снаряда по Горловке, в том числе три кассетных.
Конфликт на Украине
не имеет военного решения, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар на пресс-конференции в Праге.
Он призвал прекратить вооруженные столкновения и начать реализацию мирных инициатив, независимо от того, кем они предложены — киевскими властями, Бразилией или Китаем
.
По словам Бланара, Словакия будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь и может также помочь в разминировании территории, но поставлять вооружения ей больше не будет.
При этом премьер-министр республики Роберт Фицо
заявил, что правительство страны не будет мешать компаниям, занимающимся коммерческим производством и продажей оружия.
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Бюджету Украины грозит дыра
Днем 6 ноября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Как сообщили в назначенной киевскими властями Херсонской областной военной администрации, под ударом оказалось предприятие в подконтрольной им части региона. О чем именно идет речь, не уточняется. По словам сотрудника предприятия, которые приводятся в заявлении администрации, зафиксировано не менее трех ударов.
В СБУ заявили о возбуждении дела о растрате почти миллиарда гривен (около 27,6 миллиона долларов) при закупке военной формы против бывшего замминистра обороны Украины и руководителя департамента госзакупок. По данным ведомства, в прошлом году подозреваемый в сговоре с подчиненными закупил некачественную военную форму, которая непригодна в холодное время.
Издание "Вести" со ссылкой на собственные источники в полиции сообщило, что на Украине завели более восьми тысяч уголовных дел из-за уклонения от призыва по мобилизации. По данным издания, подозрения были предъявлены 2193 гражданам, а в суды в общей сложности направили 2027 обвинительных актов.
Как заявил глава Минфина Украины Cергей Марченко, слова которого приводит газета Politico, стране без помощи союзников на Западе грозит дыра в бюджете на 2024 год в размере 29 миллиардов долларов.
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