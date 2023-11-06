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ВС России предотвратили попытки ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

ВС России предотвратили попытки ВСУ высадиться на левом берегу Днепра - РИА Новости, 06.11.2023

ВС России предотвратили попытки ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

Вооружённые силы России за минувшие сутки отбили пять попыток украинских войск высадиться на левый берег Днепра, противник потерял до 130 солдат, сообщили в... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T14:05

2023-11-06T14:05

2023-11-06T14:21

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

днепр (город)

безопасность

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вооружённые силы России за минувшие сутки отбили пять попыток украинских войск высадиться на левый берег Днепра, противник потерял до 130 солдат, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения предотвращено пять попыток высадки противника на левом берегу Днепра. В результате боевых действий суточные потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три автомобиля", - говорится в сообщении.В ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта были поражены артиллерийская система М777, гаубица Д-20, а также три орудия Д-30 противника.

россия

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, днепр (город), безопасность