Рейтинг@Mail.ru
ВС России предотвратили попытки ВСУ высадиться на левом берегу Днепра - РИА Новости, 06.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 06.11.2023 (обновлено: 14:21 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/spetsoperatsiya-1907708878.html
ВС России предотвратили попытки ВСУ высадиться на левом берегу Днепра
ВС России предотвратили попытки ВСУ высадиться на левом берегу Днепра - РИА Новости, 06.11.2023
ВС России предотвратили попытки ВСУ высадиться на левом берегу Днепра
Вооружённые силы России за минувшие сутки отбили пять попыток украинских войск высадиться на левый берег Днепра, противник потерял до 130 солдат, сообщили в... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:05
2023-11-06T14:21
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
днепр (город)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906339219_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_28393b37e93df619fe0bc30ca5c000de.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вооружённые силы России за минувшие сутки отбили пять попыток украинских войск высадиться на левый берег Днепра, противник потерял до 130 солдат, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения предотвращено пять попыток высадки противника на левом берегу Днепра. В результате боевых действий суточные потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три автомобиля", - говорится в сообщении.В ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта были поражены артиллерийская система М777, гаубица Д-20, а также три орудия Д-30 противника.
россия
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906339219_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bdd8d28451014a9b3ac65bd61e2dec7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, днепр (город), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Днепр (город), Безопасность
ВС России предотвратили попытки ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

МО: ВС РФ пресекли пять попыток ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС России в зоне СВО
Артиллерист ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Артиллерист ВС России в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вооружённые силы России за минувшие сутки отбили пять попыток украинских войск высадиться на левый берег Днепра, противник потерял до 130 солдат, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения предотвращено пять попыток высадки противника на левом берегу Днепра. В результате боевых действий суточные потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три автомобиля", - говорится в сообщении.
В ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта были поражены артиллерийская система М777, гаубица Д-20, а также три орудия Д-30 противника.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 ноября, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДнепр (город)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала