https://ria.ru/20231106/spetsoperatsiya-1907708414.html

На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли до 235 военных

На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли до 235 военных - РИА Новости, 06.11.2023

На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли до 235 военных

Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 235 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T14:04

2023-11-06T14:04

2023-11-06T14:15

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 235 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Тимковка и Загоруйковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике подразделений 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Розовка и Петровское Луганской Народной Республики."Потери противника составили до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также орудие Д-30", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

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россия, украина, харьковская область, вооруженные силы украины