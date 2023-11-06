https://ria.ru/20231106/spetsoperatsiya-1907708414.html
На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли до 235 военных
На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли до 235 военных - РИА Новости, 06.11.2023
На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли до 235 военных
Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 235 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:04
2023-11-06T14:04
2023-11-06T14:15
специальная военная операция на украине
россия
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851617881_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_0531d3fd29a22647219a025397f72710.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 235 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Тимковка и Загоруйковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике подразделений 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Розовка и Петровское Луганской Народной Республики."Потери противника составили до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также орудие Д-30", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
россия
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851617881_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_f8ff9b81faa247957098a55d43003d6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли до 235 военных
МО: на Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли до 235 военных