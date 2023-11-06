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На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли до 235 военных - РИА Новости, 06.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:04 06.11.2023 (обновлено: 14:15 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/spetsoperatsiya-1907708414.html
На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли до 235 военных
На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли до 235 военных - РИА Новости, 06.11.2023
На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли до 235 военных
Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 235 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:04
2023-11-06T14:15
специальная военная операция на украине
россия
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 235 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Тимковка и Загоруйковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике подразделений 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Розовка и Петровское Луганской Народной Республики."Потери противника составили до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также орудие Д-30", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
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россия, украина, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли до 235 военных

МО: на Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли до 235 военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 235 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Тимковка и Загоруйковка Харьковской области.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.11.2023Посмотреть
"Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике подразделений 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Розовка и Петровское Луганской Народной Республики.
"Потери противника составили до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также орудие Д-30", - отметили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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