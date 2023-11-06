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Российские бойцы уничтожили командный пункт ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 06.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:35 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/spetsoperatsiya-1907691582.html
Российские бойцы уничтожили командный пункт ВСУ на Артемовском направлении
Российские бойцы уничтожили командный пункт ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 06.11.2023
Российские бойцы уничтожили командный пункт ВСУ на Артемовском направлении
Артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ), используя 122-мм гаубицу Д-30, уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ на Артемовском направлении, сообщается... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T11:35
2023-11-06T11:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
артемовск
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ), используя 122-мм гаубицу Д-30, уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ на Артемовском направлении, сообщается на сайте Минобороны России. "На Артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции личный состав гаубичного артиллерийского дивизиона одного из десантно-штурмовых соединений ВДВ уничтожил замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ с личным составом, располагавшийся в одном из полуразрушенных домов населенного пункта в серой зоне", - говорится в сообщении. Уточняется, что военнослужащие выполняли задачу с закрытой огневой позиции, стрельба велась на дальности до восьми километров осколочно-фугасными боеприпасами. Отмечается, что выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам-десантникам помогают расчеты беспилотной авиации разведывательных подразделений. "В ходе проведения специальной военной операции артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению личного состава ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения и военной техники противника. Артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают РСЗО, минометные расчеты и расчеты ствольной артиллерии, координаты которых дают разведывательные подразделения", - отметили в военном ведомстве.
артемовск
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вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, артемовск, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Артемовск, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские бойцы уничтожили командный пункт ВСУ на Артемовском направлении

МО РФ: артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Артемовском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации
Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ), используя 122-мм гаубицу Д-30, уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ на Артемовском направлении, сообщается на сайте Минобороны России.
«
"На Артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции личный состав гаубичного артиллерийского дивизиона одного из десантно-штурмовых соединений ВДВ уничтожил замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ с личным составом, располагавшийся в одном из полуразрушенных домов населенного пункта в серой зоне", - говорится в сообщении.
Уточняется, что военнослужащие выполняли задачу с закрытой огневой позиции, стрельба велась на дальности до восьми километров осколочно-фугасными боеприпасами. Отмечается, что выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам-десантникам помогают расчеты беспилотной авиации разведывательных подразделений.
"В ходе проведения специальной военной операции артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению личного состава ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения и военной техники противника. Артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают РСЗО, минометные расчеты и расчеты ствольной артиллерии, координаты которых дают разведывательные подразделения", - отметили в военном ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 ноября, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииАртемовскВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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