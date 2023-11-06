Российские бойцы уничтожили командный пункт ВСУ на Артемовском направлении
МО РФ: артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Артемовском направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации
Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ), используя 122-мм гаубицу Д-30, уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ на Артемовском направлении, сообщается на сайте Минобороны России.
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"На Артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции личный состав гаубичного артиллерийского дивизиона одного из десантно-штурмовых соединений ВДВ уничтожил замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ с личным составом, располагавшийся в одном из полуразрушенных домов населенного пункта в серой зоне", - говорится в сообщении.
Уточняется, что военнослужащие выполняли задачу с закрытой огневой позиции, стрельба велась на дальности до восьми километров осколочно-фугасными боеприпасами. Отмечается, что выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам-десантникам помогают расчеты беспилотной авиации разведывательных подразделений.
"В ходе проведения специальной военной операции артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению личного состава ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения и военной техники противника. Артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают РСЗО, минометные расчеты и расчеты ствольной артиллерии, координаты которых дают разведывательные подразделения", - отметили в военном ведомстве.