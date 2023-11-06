https://ria.ru/20231106/spetsoperatsiya-1907691582.html

Российские бойцы уничтожили командный пункт ВСУ на Артемовском направлении

Российские бойцы уничтожили командный пункт ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 06.11.2023

Российские бойцы уничтожили командный пункт ВСУ на Артемовском направлении

Артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ), используя 122-мм гаубицу Д-30, уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ на Артемовском направлении, сообщается... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T11:35

2023-11-06T11:35

2023-11-06T11:35

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

артемовск

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ), используя 122-мм гаубицу Д-30, уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ на Артемовском направлении, сообщается на сайте Минобороны России. "На Артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции личный состав гаубичного артиллерийского дивизиона одного из десантно-штурмовых соединений ВДВ уничтожил замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ с личным составом, располагавшийся в одном из полуразрушенных домов населенного пункта в серой зоне", - говорится в сообщении. Уточняется, что военнослужащие выполняли задачу с закрытой огневой позиции, стрельба велась на дальности до восьми километров осколочно-фугасными боеприпасами. Отмечается, что выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам-десантникам помогают расчеты беспилотной авиации разведывательных подразделений. "В ходе проведения специальной военной операции артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению личного состава ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения и военной техники противника. Артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают РСЗО, минометные расчеты и расчеты ствольной артиллерии, координаты которых дают разведывательные подразделения", - отметили в военном ведомстве.

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, артемовск, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)