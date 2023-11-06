Реальный сценарий. Как тренируются московские спасатели

На учебном комплексе "Завал" спасатели продемонстрировали работу с аварийно-спасательным инструментом: вскрытие двери бензорезом и поднятие плиты здания с помощью гидравлического инструмента. По легенде, при обрушении конструкций здания один из пострадавших оказался зажат, а второй просит о помощи со второго этажа дома. Зажатого человека освободили из-под завала и эвакуировали на носилках в безопасную зону. Второго пострадавшего спустили по наклонным канатным перилам с помощью альпинистского снаряжения на жестких носилках.