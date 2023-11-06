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Реальный сценарий. Как тренируются московские спасатели - РИА Новости, 06.11.2023
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09:00 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/spasateli-1906764265.html
Реальный сценарий. Как тренируются московские спасатели
Реальный сценарий. Как тренируются московские спасатели - РИА Новости, 06.11.2023
Реальный сценарий. Как тренируются московские спасатели
РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T09:00
2023-11-06T09:00
фото
москва
москва сегодня: мегаполис для жизни
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фото, фото, москва
Фото, Москва, Москва Сегодня: мегаполис для жизни

Реальный сценарий. Как тренируются московские спасатели

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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На базе департамента занимаются пожарные и спасатели со всей столицы, независимо от ведомственной принадлежности. Здесь можно смоделировать любое происшествие, которое может случиться в Москве. На площадке оборудовано 21 место для подготовки профессиональных пожарных, спасателей и добровольцев столицы. Специалисты отрабатывали десятки сценариев по ликвидации происшествий любой сложности.

Пожарные и спасатели во время тренировки на учебной площадке Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в Московской области

На базе департамента занимаются пожарные и спасатели со всей столицы, независимо от ведомственной принадлежности. Здесь можно смоделировать любое происшествие, которое может случиться в Москве. На площадке оборудовано 21 место для подготовки профессиональных пожарных, спасателей и добровольцев столицы. Специалисты отрабатывали десятки сценариев по ликвидации происшествий любой сложности.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Одним из испытаний стало прохождение лабиринта, который имитировал сложную планировку зданий. Специалисты должны были найти пострадавших и эвакуировать их, контролируя при этом остаток воздуха в баллонах в условиях практически нулевой видимости. В теплодымокамере имитировались звуки с мест происшествий. Это необходимо для психологической подготовки специалистов.

Пожарные и спасатели во время тренировки на учебной площадке Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в Московской области

Одним из испытаний стало прохождение лабиринта, который имитировал сложную планировку зданий. Специалисты должны были найти пострадавших и эвакуировать их, контролируя при этом остаток воздуха в баллонах в условиях практически нулевой видимости. В теплодымокамере имитировались звуки с мест происшествий. Это необходимо для психологической подготовки специалистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Следующее задание заключалось в ликвидации последствий ДТП: произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого один из автомобилей загорелся, а во втором водитель оказался зажат. Сначала спасатели стабилизировали и обесточили транспорт, при помощи гидравлического инструмента срезали крышу автомобиля, удалили двери и другие препятствующие извлечению человека элементы авто, после чего достали пострадавшего, оказали ему первую помощь и передали бригаде скорой помощи.

Пожарные и спасатели во время тренировки на учебной площадке Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в Московской области

Следующее задание заключалось в ликвидации последствий ДТП: произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого один из автомобилей загорелся, а во втором водитель оказался зажат. Сначала спасатели стабилизировали и обесточили транспорт, при помощи гидравлического инструмента срезали крышу автомобиля, удалили двери и другие препятствующие извлечению человека элементы авто, после чего достали пострадавшего, оказали ему первую помощь и передали бригаде скорой помощи.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На учебном комплексе "Завал" спасатели продемонстрировали работу с аварийно-спасательным инструментом: вскрытие двери бензорезом и поднятие плиты здания с помощью гидравлического инструмента. По легенде, при обрушении конструкций здания один из пострадавших оказался зажат, а второй просит о помощи со второго этажа дома. Зажатого человека освободили из-под завала и эвакуировали на носилках в безопасную зону. Второго пострадавшего спустили по наклонным канатным перилам с помощью альпинистского снаряжения на жестких носилках.

Пожарные и спасатели во время тренировки на учебной площадке Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в Московской области

На учебном комплексе "Завал" спасатели продемонстрировали работу с аварийно-спасательным инструментом: вскрытие двери бензорезом и поднятие плиты здания с помощью гидравлического инструмента. По легенде, при обрушении конструкций здания один из пострадавших оказался зажат, а второй просит о помощи со второго этажа дома. Зажатого человека освободили из-под завала и эвакуировали на носилках в безопасную зону. Второго пострадавшего спустили по наклонным канатным перилам с помощью альпинистского снаряжения на жестких носилках.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Другим испытанием было тушение пожара в жилом здании двумя группами специалистов. Одно звено искало очаг возгорания в здании сложной планировки и тушило его, а вторая группа спасателей искала пострадавшего, после чего спускала его со второго этажа.

Пожарные и спасатели во время тренировки на учебной площадке Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в Московской области

Другим испытанием было тушение пожара в жилом здании двумя группами специалистов. Одно звено искало очаг возгорания в здании сложной планировки и тушило его, а вторая группа спасателей искала пострадавшего, после чего спускала его со второго этажа.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Следующим этапом тренировки была работа на высоте с применением альпснаряжения. По легенде, при проведении плановых работ на газопроводе рабочий потерял сознание и завис на страховке. Специалисты, используя специальное снаряжение, спустили пострадавшего с высоты.

Сотрудник пожарной службы во время тренировки на учебной площадке Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в Московской области

Следующим этапом тренировки была работа на высоте с применением альпснаряжения. По легенде, при проведении плановых работ на газопроводе рабочий потерял сознание и завис на страховке. Специалисты, используя специальное снаряжение, спустили пострадавшего с высоты.

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В тренажерном комплексе "Огневой поток" пожарные ликвидировали горение газа особой сложности - с наличием теплового потока большой мощности. Для этого они перекрыли газонапорную арматуру, работая в специальных теплоотражающих костюмах, и охладили конструкции водяными стволами.

Пожарные и спасатели во время тренировки на учебной площадке Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в Московской области

В тренажерном комплексе "Огневой поток" пожарные ликвидировали горение газа особой сложности - с наличием теплового потока большой мощности. Для этого они перекрыли газонапорную арматуру, работая в специальных теплоотражающих костюмах, и охладили конструкции водяными стволами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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7 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

По другой легенде, на производстве произошла авария с опасным веществом. Спасатели в специальных защитных костюмах провели разведку с помощью газоанализаторов и отыскали пострадавшего, которого завалило бочками в результате аварии. Затем он был эвакуирован в безопасную зону.

Пожарные и спасатели во время тренировки на учебной площадке Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в Московской области

По другой легенде, на производстве произошла авария с опасным веществом. Спасатели в специальных защитных костюмах провели разведку с помощью газоанализаторов и отыскали пострадавшего, которого завалило бочками в результате аварии. Затем он был эвакуирован в безопасную зону.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниФотоМосква
 
 
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