Реальный сценарий. Как тренируются московские спасатели

На базе департамента занимаются пожарные и спасатели со всей столицы, независимо от ведомственной принадлежности. Здесь можно смоделировать любое происшествие, которое может случиться в Москве. На площадке оборудовано 21 место для подготовки профессиональных пожарных, спасателей и добровольцев столицы. Специалисты отрабатывали десятки сценариев по ликвидации происшествий любой сложности.
На базе департамента занимаются пожарные и спасатели со всей столицы, независимо от ведомственной принадлежности. Здесь можно смоделировать любое происшествие, которое может случиться в Москве. На площадке оборудовано 21 место для подготовки профессиональных пожарных, спасателей и добровольцев столицы. Специалисты отрабатывали десятки сценариев по ликвидации происшествий любой сложности.
Одним из испытаний стало прохождение лабиринта, который имитировал сложную планировку зданий. Специалисты должны были найти пострадавших и эвакуировать их, контролируя при этом остаток воздуха в баллонах в условиях практически нулевой видимости. В теплодымокамере имитировались звуки с мест происшествий. Это необходимо для психологической подготовки специалистов.
Одним из испытаний стало прохождение лабиринта, который имитировал сложную планировку зданий. Специалисты должны были найти пострадавших и эвакуировать их, контролируя при этом остаток воздуха в баллонах в условиях практически нулевой видимости. В теплодымокамере имитировались звуки с мест происшествий. Это необходимо для психологической подготовки специалистов.
Следующее задание заключалось в ликвидации последствий ДТП: произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого один из автомобилей загорелся, а во втором водитель оказался зажат. Сначала спасатели стабилизировали и обесточили транспорт, при помощи гидравлического инструмента срезали крышу автомобиля, удалили двери и другие препятствующие извлечению человека элементы авто, после чего достали пострадавшего, оказали ему первую помощь и передали бригаде скорой помощи.
Следующее задание заключалось в ликвидации последствий ДТП: произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого один из автомобилей загорелся, а во втором водитель оказался зажат. Сначала спасатели стабилизировали и обесточили транспорт, при помощи гидравлического инструмента срезали крышу автомобиля, удалили двери и другие препятствующие извлечению человека элементы авто, после чего достали пострадавшего, оказали ему первую помощь и передали бригаде скорой помощи.
На учебном комплексе "Завал" спасатели продемонстрировали работу с аварийно-спасательным инструментом: вскрытие двери бензорезом и поднятие плиты здания с помощью гидравлического инструмента. По легенде, при обрушении конструкций здания один из пострадавших оказался зажат, а второй просит о помощи со второго этажа дома. Зажатого человека освободили из-под завала и эвакуировали на носилках в безопасную зону. Второго пострадавшего спустили по наклонным канатным перилам с помощью альпинистского снаряжения на жестких носилках.
На учебном комплексе "Завал" спасатели продемонстрировали работу с аварийно-спасательным инструментом: вскрытие двери бензорезом и поднятие плиты здания с помощью гидравлического инструмента. По легенде, при обрушении конструкций здания один из пострадавших оказался зажат, а второй просит о помощи со второго этажа дома. Зажатого человека освободили из-под завала и эвакуировали на носилках в безопасную зону. Второго пострадавшего спустили по наклонным канатным перилам с помощью альпинистского снаряжения на жестких носилках.
Другим испытанием было тушение пожара в жилом здании двумя группами специалистов. Одно звено искало очаг возгорания в здании сложной планировки и тушило его, а вторая группа спасателей искала пострадавшего, после чего спускала его со второго этажа.
Другим испытанием было тушение пожара в жилом здании двумя группами специалистов. Одно звено искало очаг возгорания в здании сложной планировки и тушило его, а вторая группа спасателей искала пострадавшего, после чего спускала его со второго этажа.
Следующим этапом тренировки была работа на высоте с применением альпснаряжения. По легенде, при проведении плановых работ на газопроводе рабочий потерял сознание и завис на страховке. Специалисты, используя специальное снаряжение, спустили пострадавшего с высоты.
Следующим этапом тренировки была работа на высоте с применением альпснаряжения. По легенде, при проведении плановых работ на газопроводе рабочий потерял сознание и завис на страховке. Специалисты, используя специальное снаряжение, спустили пострадавшего с высоты.
В тренажерном комплексе "Огневой поток" пожарные ликвидировали горение газа особой сложности - с наличием теплового потока большой мощности. Для этого они перекрыли газонапорную арматуру, работая в специальных теплоотражающих костюмах, и охладили конструкции водяными стволами.
В тренажерном комплексе "Огневой поток" пожарные ликвидировали горение газа особой сложности - с наличием теплового потока большой мощности. Для этого они перекрыли газонапорную арматуру, работая в специальных теплоотражающих костюмах, и охладили конструкции водяными стволами.
По другой легенде, на производстве произошла авария с опасным веществом. Спасатели в специальных защитных костюмах провели разведку с помощью газоанализаторов и отыскали пострадавшего, которого завалило бочками в результате аварии. Затем он был эвакуирован в безопасную зону.
По другой легенде, на производстве произошла авария с опасным веществом. Спасатели в специальных защитных костюмах провели разведку с помощью газоанализаторов и отыскали пострадавшего, которого завалило бочками в результате аварии. Затем он был эвакуирован в безопасную зону.