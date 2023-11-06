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В Словакии заявили, что не окажут военную помощь Киеву несмотря на цели ЕС - РИА Новости, 06.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:39 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/slovakiya-1907791242.html
В Словакии заявили, что не окажут военную помощь Киеву несмотря на цели ЕС
В Словакии заявили, что не окажут военную помощь Киеву несмотря на цели ЕС - РИА Новости, 06.11.2023
В Словакии заявили, что не окажут военную помощь Киеву несмотря на цели ЕС
Словакия не будет оказывать государственную военную помощь Украине, несмотря на то, что Европейский союз декларирует подобную поддержку, заявил в понедельник... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T23:39
2023-11-06T23:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
словакия
роберт фицо
сергей лавров
петер пеллегрини
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БРАТИСЛАВА, 6 ноя - РИА Новости. Словакия не будет оказывать государственную военную помощь Украине, несмотря на то, что Европейский союз декларирует подобную поддержку, заявил в понедельник словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Ранее ряд словацких изданий написали о том, что Фицо на саммите в Брюсселе все же поддержал коммюнике Европейского союза, в котором предполагалось продолжение такой поддержки. "Повторяю в тысячный раз: мы не будем Украине посылать государственную военную помощь, никакого оружия, никаких боеприпасов. Такое право нам дают европейские правила, согласно которым военная помощь Украине является предметом двустороннего сотрудничества, что предполагает добровольное решение страны посылать на Украину оружие", - сказал Фицо в понедельник в своем видеообращении. Он отметил, что на саммите, который состоялся в конце октября в Брюсселе, ни о какой военной помощи Украине решений не принималось. "Европейский союз лишь принял заключение о том, что хочет оказывать военную и другую поддержку Украине, а мы - независимая Словакия - сказали: военной помощи - нет, гуманитарной - да", - сказал Фицо. Ранее в понедельник Фицо также заявил, что правительство не будет мешать компаниям, которые отправляют оружие Украине на коммерческой основе. Глава парламента Словакии Петер Пеллегрини также заявлял, что производство и поставки оружия по коммерческим контрактам, которые ранее были заключены между производителями республики и властями Украины, продолжатся. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231106/peregovory-1907752085.html
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в мире, украина, россия, словакия, роберт фицо, сергей лавров, петер пеллегрини, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Словакия, Роберт Фицо, Сергей Лавров, Петер Пеллегрини, Евросоюз, НАТО
В Словакии заявили, что не окажут военную помощь Киеву несмотря на цели ЕС

Премьер Фицо: Словакия не окажет военную помощь Киеву несмотря на цели ЕС

© Fotolia / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Fotolia / Yulia Buchatskaya
Флаг Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 6 ноя - РИА Новости. Словакия не будет оказывать государственную военную помощь Украине, несмотря на то, что Европейский союз декларирует подобную поддержку, заявил в понедельник словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
Ранее ряд словацких изданий написали о том, что Фицо на саммите в Брюсселе все же поддержал коммюнике Европейского союза, в котором предполагалось продолжение такой поддержки.
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"Повторяю в тысячный раз: мы не будем Украине посылать государственную военную помощь, никакого оружия, никаких боеприпасов. Такое право нам дают европейские правила, согласно которым военная помощь Украине является предметом двустороннего сотрудничества, что предполагает добровольное решение страны посылать на Украину оружие", - сказал Фицо в понедельник в своем видеообращении.
Он отметил, что на саммите, который состоялся в конце октября в Брюсселе, ни о какой военной помощи Украине решений не принималось.
"Европейский союз лишь принял заключение о том, что хочет оказывать военную и другую поддержку Украине, а мы - независимая Словакия - сказали: военной помощи - нет, гуманитарной - да", - сказал Фицо.
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Ранее в понедельник Фицо также заявил, что правительство не будет мешать компаниям, которые отправляют оружие Украине на коммерческой основе. Глава парламента Словакии Петер Пеллегрини также заявлял, что производство и поставки оружия по коммерческим контрактам, которые ранее были заключены между производителями республики и властями Украины, продолжатся.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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