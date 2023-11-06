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Эксперт заявил, что нужна новая альтернатива зерновой сделке - РИА Новости, 06.11.2023
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06:19 06.11.2023 (обновлено: 06:20 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/sdelka-1907663521.html
Эксперт заявил, что нужна новая альтернатива зерновой сделке
Эксперт заявил, что нужна новая альтернатива зерновой сделке - РИА Новости, 06.11.2023
Эксперт заявил, что нужна новая альтернатива зерновой сделке
Вернуться к прежней черноморской зерновой сделке не получится, необходимо новое соглашение, будет хорошо, если в нем стороны по меньшей мере согласятся не... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T06:19
2023-11-06T06:20
россия
украина
турция
оон
россельхозбанк
swift
владимир путин
в мире
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ПЕКИН, 6 ноя – РИА Новости. Вернуться к прежней черноморской зерновой сделке не получится, необходимо новое соглашение, будет хорошо, если в нем стороны по меньшей мере согласятся не атаковать коммерческие суда друг друга в соответствии с международным морским правом, заявил РИА Новости исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд. "Я думаю, что самое лучшее в зерновой сделке — это то, что Россия и Украина сделали что-то, что принесло пользу сотням миллионов голодающих людей по всему миру", - заявил Харланд. Он отметил, что Россия является одним из крупнейших экспортеров зерна в мире, Украина не в таких масштабах, но также является крупным экспортером. "На мой взгляд, ситуация изменилась, и сейчас, вероятно, необходимо соглашение другого типа, но я считаю действительно важным, что Россия и Украина были готовы сделать то, что они должны были сделать, чтобы гарантировать, что зерно доходит до такого количества людей по всему миру", - указал он. "Я думаю, что мы не собираемся возвращаться к старому соглашению, нам придется заключить соглашение нового типа, но я немного оптимистичен в отношении того, что они согласятся на это, потому что до этого они согласились", - добавил собеседник агентства. Отвечая на вопрос о том, какой может быть новая сделка, Харланд отметил, что, "вероятно, основным является лишь следование международному морскому праву, которое гласит, что коммерческие суда должны быть защищены от военных нападений". "Поэтому я думаю, даже если они не смогут договориться о чем-то большем, даже в этом базовом вопросе было бы хорошо, если бы Россия согласилась не атаковать украинские коммерческие суда в Черном море, а Украина согласилась не атаковать российские коммерческие суда в Черном море", - отметил Харланд. По его словам, "это также очень важно для Турции, потому что Турция получает экономические и стратегические выгоды от свободной торговли". "Хотя между Москвой и Киевом все очень сложно, я надеюсь, что, по крайней мере, в интересах всех людей в мире, которые едят их еду, они договорятся об этом", - подытожил он. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904598081.html
https://ria.ru/20231012/zerno-1902173282.html
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россия, украина, турция, оон, россельхозбанк, swift, владимир путин, в мире
Россия, Украина, Турция, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Владимир Путин, В мире
Эксперт заявил, что нужна новая альтернатива зерновой сделке

Харланд: вернуться к прежней зерновой сделке не получится, нужен новый формат

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 6 ноя – РИА Новости. Вернуться к прежней черноморской зерновой сделке не получится, необходимо новое соглашение, будет хорошо, если в нем стороны по меньшей мере согласятся не атаковать коммерческие суда друг друга в соответствии с международным морским правом, заявил РИА Новости исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд.
«
"Я думаю, что самое лучшее в зерновой сделке — это то, что Россия и Украина сделали что-то, что принесло пользу сотням миллионов голодающих людей по всему миру", - заявил Харланд.
Он отметил, что Россия является одним из крупнейших экспортеров зерна в мире, Украина не в таких масштабах, но также является крупным экспортером.
"На мой взгляд, ситуация изменилась, и сейчас, вероятно, необходимо соглашение другого типа, но я считаю действительно важным, что Россия и Украина были готовы сделать то, что они должны были сделать, чтобы гарантировать, что зерно доходит до такого количества людей по всему миру", - указал он.
"Я думаю, что мы не собираемся возвращаться к старому соглашению, нам придется заключить соглашение нового типа, но я немного оптимистичен в отношении того, что они согласятся на это, потому что до этого они согласились", - добавил собеседник агентства.
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Отвечая на вопрос о том, какой может быть новая сделка, Харланд отметил, что, "вероятно, основным является лишь следование международному морскому праву, которое гласит, что коммерческие суда должны быть защищены от военных нападений". "Поэтому я думаю, даже если они не смогут договориться о чем-то большем, даже в этом базовом вопросе было бы хорошо, если бы Россия согласилась не атаковать украинские коммерческие суда в Черном море, а Украина согласилась не атаковать российские коммерческие суда в Черном море", - отметил Харланд.
По его словам, "это также очень важно для Турции, потому что Турция получает экономические и стратегические выгоды от свободной торговли".
"Хотя между Москвой и Киевом все очень сложно, я надеюсь, что, по крайней мере, в интересах всех людей в мире, которые едят их еду, они договорятся об этом", - подытожил он.
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Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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