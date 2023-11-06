https://ria.ru/20231106/sabotazh-1907655075.html

В Польше рассказали, чем "саботаж" Залужного обернется для Украины

В Польше рассказали, чем "саботаж" Залужного обернется для Украины - РИА Новости, 06.11.2023

В Польше рассказали, чем "саботаж" Залужного обернется для Украины

Провал контрнаступления ВСУ под руководством главкома украинской армии Валерия Залужного обернется для Киева поражением, заявил польский генерал Вальдемар... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T01:05

2023-11-06T01:05

2023-11-06T01:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

валерий залужный

вальдемар скшипчак

польша

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Провал контрнаступления ВСУ под руководством главкома украинской армии Валерия Залужного обернется для Киева поражением, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska."Я бы лишил должности Залужного за ошибки в командовании. Если он отвечает за это провальное контрнаступление, то я бы расценил это как саботаж, а не ошибку. Если мой командир атакует там, где противник сильнее всего, это преступление", — сказал он.По мнению Скшипчака, у киевских властей нет выбора и им придется пойти на переговоры. Как отметил генерал, конфликт решится не на поле боя, а "в кабинетах политиков"."Это будет поражение Украины", — подчеркнул он.В статье в Economist Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231105/zaluzhnyy-1907603873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, вооруженные силы украины, валерий залужный, вальдемар скшипчак, польша