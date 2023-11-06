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В Польше рассказали, чем "саботаж" Залужного обернется для Украины - РИА Новости, 06.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:05 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/sabotazh-1907655075.html
В Польше рассказали, чем "саботаж" Залужного обернется для Украины
В Польше рассказали, чем "саботаж" Залужного обернется для Украины - РИА Новости, 06.11.2023
В Польше рассказали, чем "саботаж" Залужного обернется для Украины
Провал контрнаступления ВСУ под руководством главкома украинской армии Валерия Залужного обернется для Киева поражением, заявил польский генерал Вальдемар... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T01:05
2023-11-06T01:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
валерий залужный
вальдемар скшипчак
польша
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Провал контрнаступления ВСУ под руководством главкома украинской армии Валерия Залужного обернется для Киева поражением, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska."Я бы лишил должности Залужного за ошибки в командовании. Если он отвечает за это провальное контрнаступление, то я бы расценил это как саботаж, а не ошибку. Если мой командир атакует там, где противник сильнее всего, это преступление", — сказал он.По мнению Скшипчака, у киевских властей нет выбора и им придется пойти на переговоры. Как отметил генерал, конфликт решится не на поле боя, а "в кабинетах политиков"."Это будет поражение Украины", — подчеркнул он.В статье в Economist Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231105/zaluzhnyy-1907603873.html
https://ria.ru/20231105/svo-1907183305.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, валерий залужный, вальдемар скшипчак, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, Вальдемар Скшипчак, Польша
В Польше рассказали, чем "саботаж" Залужного обернется для Украины

Генерал Скшипчак заявил, что ошибка Залужного приведет к поражению Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Провал контрнаступления ВСУ под руководством главкома украинской армии Валерия Залужного обернется для Киева поражением, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska.
«
"Я бы лишил должности Залужного за ошибки в командовании. Если он отвечает за это провальное контрнаступление, то я бы расценил это как саботаж, а не ошибку. Если мой командир атакует там, где противник сильнее всего, это преступление", — сказал он.
По мнению Скшипчака, у киевских властей нет выбора и им придется пойти на переговоры. Как отметил генерал, конфликт решится не на поле боя, а "в кабинетах политиков".
"Это будет поражение Украины", — подчеркнул он.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
"Диверсия". Генерал ВСУ неожиданного высказался о Залужном
Вчера, 17:43
В статье в Economist Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
"Прорыва не будет". В чем Залужный противоречит самому себе
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйВальдемар СкшипчакПольша
 
 
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