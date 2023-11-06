https://ria.ru/20231106/proisshestvie-1907715528.html
На Кубани задержали водителя, который пытался задавить полицейского
На Кубани задержали водителя, который пытался задавить полицейского - РИА Новости, 06.11.2023
На Кубани задержали водителя, который пытался задавить полицейского
Мужчина 22 лет, который пытался на автомобиле наехать на полицейского в Белоглинском районе на Кубани, задержан, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю в... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:46
2023-11-06T14:46
2023-11-06T20:21
происшествия
авто
краснодарский край
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СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости. Мужчина 22 лет, который пытался на автомобиле наехать на полицейского в Белоглинском районе на Кубани, задержан, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю в Telegram-канале. Ранее в краевом главке МВД отмечали, что 22-летний мужчина после конфликта с жителями Белоглинского района, который произошел в минувшую пятницу, пытался наехать на машине ВАЗ-2107 на двух людей и полицейского, прибывшего на место ЧП. Хулигана не остановили предупредительные выстрелы правоохранителей, ему удалось скрыться, полицейские начали розыск.Позднее в следственном управлении Кубани сообщили, что по факту инцидента возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции. В понедельник местонахождение мужчины установили."В настоящее время подозреваемый при оперативной поддержке сотрудников уголовного розыска задержан и доставляется к следователю для допроса и производства следственных действий", - говорится в Telegram-канале СУ СКР по региону.По данным следствия, мужчина в процессе допроса признал свою вину, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.
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происшествия, авто, краснодарский край
Происшествия, Авто, Краснодарский край
На Кубани задержали водителя, который пытался задавить полицейского
На Кубани задержали 22-летнего мужчину, который пытался задавить полицейского
СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости.
Мужчина 22 лет, который пытался на автомобиле наехать на полицейского в Белоглинском районе на Кубани, задержан, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю в Telegram-канале
.
Ранее в краевом главке МВД отмечали, что 22-летний мужчина после конфликта с жителями Белоглинского района, который произошел в минувшую пятницу, пытался наехать на машине ВАЗ-2107 на двух людей и полицейского, прибывшего на место ЧП. Хулигана не остановили предупредительные выстрелы правоохранителей, ему удалось скрыться, полицейские начали розыск.
Позднее в следственном управлении Кубани сообщили, что по факту инцидента возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции. В понедельник местонахождение мужчины установили.
"В настоящее время подозреваемый при оперативной поддержке сотрудников уголовного розыска задержан и доставляется к следователю для допроса и производства следственных действий", - говорится в Telegram-канале СУ СКР по региону.
По данным следствия, мужчина в процессе допроса признал свою вину, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.
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