Рейтинг@Mail.ru
На Кубани задержали водителя, который пытался задавить полицейского - РИА Новости, 06.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 06.11.2023 (обновлено: 20:21 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/proisshestvie-1907715528.html
На Кубани задержали водителя, который пытался задавить полицейского
На Кубани задержали водителя, который пытался задавить полицейского - РИА Новости, 06.11.2023
На Кубани задержали водителя, который пытался задавить полицейского
Мужчина 22 лет, который пытался на автомобиле наехать на полицейского в Белоглинском районе на Кубани, задержан, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю в... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:46
2023-11-06T20:21
происшествия
авто
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости. Мужчина 22 лет, который пытался на автомобиле наехать на полицейского в Белоглинском районе на Кубани, задержан, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю в Telegram-канале. Ранее в краевом главке МВД отмечали, что 22-летний мужчина после конфликта с жителями Белоглинского района, который произошел в минувшую пятницу, пытался наехать на машине ВАЗ-2107 на двух людей и полицейского, прибывшего на место ЧП. Хулигана не остановили предупредительные выстрелы правоохранителей, ему удалось скрыться, полицейские начали розыск.Позднее в следственном управлении Кубани сообщили, что по факту инцидента возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции. В понедельник местонахождение мужчины установили."В настоящее время подозреваемый при оперативной поддержке сотрудников уголовного розыска задержан и доставляется к следователю для допроса и производства следственных действий", - говорится в Telegram-канале СУ СКР по региону.По данным следствия, мужчина в процессе допроса признал свою вину, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.
https://ria.ru/20231007/sk-1901170346.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, краснодарский край
Происшествия, Авто, Краснодарский край
На Кубани задержали водителя, который пытался задавить полицейского

На Кубани задержали 22-летнего мужчину, который пытался задавить полицейского

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости. Мужчина 22 лет, который пытался на автомобиле наехать на полицейского в Белоглинском районе на Кубани, задержан, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю в Telegram-канале.
Ранее в краевом главке МВД отмечали, что 22-летний мужчина после конфликта с жителями Белоглинского района, который произошел в минувшую пятницу, пытался наехать на машине ВАЗ-2107 на двух людей и полицейского, прибывшего на место ЧП. Хулигана не остановили предупредительные выстрелы правоохранителей, ему удалось скрыться, полицейские начали розыск.
Позднее в следственном управлении Кубани сообщили, что по факту инцидента возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции. В понедельник местонахождение мужчины установили.
"В настоящее время подозреваемый при оперативной поддержке сотрудников уголовного розыска задержан и доставляется к следователю для допроса и производства следственных действий", - говорится в Telegram-канале СУ СКР по региону.
По данным следствия, мужчина в процессе допроса признал свою вину, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
В Псковской области арестовали напавшую на полицейских и соцработников пару
7 октября, 16:15
 
ПроисшествияАвтоКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала