https://ria.ru/20231106/proisshestvie-1907715528.html

На Кубани задержали водителя, который пытался задавить полицейского

На Кубани задержали водителя, который пытался задавить полицейского - РИА Новости, 06.11.2023

На Кубани задержали водителя, который пытался задавить полицейского

Мужчина 22 лет, который пытался на автомобиле наехать на полицейского в Белоглинском районе на Кубани, задержан, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю в... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T14:46

2023-11-06T14:46

2023-11-06T20:21

происшествия

авто

краснодарский край

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СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости. Мужчина 22 лет, который пытался на автомобиле наехать на полицейского в Белоглинском районе на Кубани, задержан, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю в Telegram-канале. Ранее в краевом главке МВД отмечали, что 22-летний мужчина после конфликта с жителями Белоглинского района, который произошел в минувшую пятницу, пытался наехать на машине ВАЗ-2107 на двух людей и полицейского, прибывшего на место ЧП. Хулигана не остановили предупредительные выстрелы правоохранителей, ему удалось скрыться, полицейские начали розыск.Позднее в следственном управлении Кубани сообщили, что по факту инцидента возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции. В понедельник местонахождение мужчины установили."В настоящее время подозреваемый при оперативной поддержке сотрудников уголовного розыска задержан и доставляется к следователю для допроса и производства следственных действий", - говорится в Telegram-канале СУ СКР по региону.По данным следствия, мужчина в процессе допроса признал свою вину, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

https://ria.ru/20231007/sk-1901170346.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, краснодарский край