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Губернатор Красноярского края рассказал о поддержке проекта "Восток Ойл"
Губернатор Красноярского края рассказал о поддержке проекта "Восток Ойл" - РИА Новости, 06.11.2023
Губернатор Красноярского края рассказал о поддержке проекта "Восток Ойл"
Красноярский край пока не планирует новых мер поддержки для проекта "Роснефти" "Восток Ойл", все льготы уже введены, проект идет по плану, заявил губернатор... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T17:04
2023-11-06T17:04
2023-11-06T17:16
выставка-форум "россия"
экономика
красноярский край
михаил котюков
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выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Красноярский край пока не планирует новых мер поддержки для проекта "Роснефти" "Восток Ойл", все льготы уже введены, проект идет по плану, заявил губернатор региона Михаил Котюков."У нас сегодня проект уже структурирован... Поэтому все необходимые меры поддержки, федеральные, региональные уже интегрированы. Так что, проект по плану двигается... Все идет по плану", - сказал он журналистам на площадке "Роснефти" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. "Пока нет", - ответил он на вопрос, не планируется ли новых льгот для проекта. "Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр. Как ожидается, он объединит уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Под нужды проекта строится порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиарда тонн жидких углеводородов.
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экономика, красноярский край, михаил котюков, роснефть, север, таймыр, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Красноярский край, Михаил Котюков, Роснефть, Север, Таймыр, Выставка-форум "Россия"
Губернатор Красноярского края рассказал о поддержке проекта "Восток Ойл"
Губернатор Красноярского края Котюков: проект "Восток Ойл" реализуют по плану
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Красноярский край пока не планирует новых мер поддержки для проекта "Роснефти" "Восток Ойл", все льготы уже введены, проект идет по плану, заявил губернатор региона Михаил Котюков.
"У нас сегодня проект уже структурирован... Поэтому все необходимые меры поддержки, федеральные, региональные уже интегрированы. Так что, проект по плану двигается... Все идет по плану", - сказал он журналистам на площадке "Роснефти" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.
"Пока нет", - ответил он на вопрос, не планируется ли новых льгот для проекта.
"Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр
. Как ожидается, он объединит уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Под нужды проекта строится порт в бухте Север
, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиарда тонн жидких углеводородов.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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