Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Красноярского края рассказал о поддержке проекта "Восток Ойл" - РИА Новости, 06.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
17:04 06.11.2023 (обновлено: 17:16 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/proekt-1907739659.html
Губернатор Красноярского края рассказал о поддержке проекта "Восток Ойл"
Губернатор Красноярского края рассказал о поддержке проекта "Восток Ойл" - РИА Новости, 06.11.2023
Губернатор Красноярского края рассказал о поддержке проекта "Восток Ойл"
Красноярский край пока не планирует новых мер поддержки для проекта "Роснефти" "Восток Ойл", все льготы уже введены, проект идет по плану, заявил губернатор... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T17:04
2023-11-06T17:16
выставка-форум "россия"
экономика
красноярский край
михаил котюков
роснефть
север
таймыр
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907741688_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aed8c1897898313745f5c2f7de1d3168.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Красноярский край пока не планирует новых мер поддержки для проекта "Роснефти" "Восток Ойл", все льготы уже введены, проект идет по плану, заявил губернатор региона Михаил Котюков."У нас сегодня проект уже структурирован... Поэтому все необходимые меры поддержки, федеральные, региональные уже интегрированы. Так что, проект по плану двигается... Все идет по плану", - сказал он журналистам на площадке "Роснефти" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. "Пока нет", - ответил он на вопрос, не планируется ли новых льгот для проекта. "Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр. Как ожидается, он объединит уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Под нужды проекта строится порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиарда тонн жидких углеводородов.
https://ria.ru/20231106/aurus-1907736163.html
красноярский край
север
таймыр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907741688_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc990cdcdd938f0b29532b2f1ad86f35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, красноярский край, михаил котюков, роснефть, север, таймыр, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Красноярский край, Михаил Котюков, Роснефть, Север, Таймыр, Выставка-форум "Россия"
Губернатор Красноярского края рассказал о поддержке проекта "Восток Ойл"

Губернатор Красноярского края Котюков: проект "Восток Ойл" реализуют по плану

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкГубернатор Красноярского края Михаил Котюков на торжественном открытии Дней Красноярского края и презентация проекта "Восток Ойл". 6 ноября 2023
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков на торжественном открытии Дней Красноярского края и презентация проекта Восток Ойл. 6 ноября 2023
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков на торжественном открытии Дней Красноярского края и презентация проекта "Восток Ойл". 6 ноября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Красноярский край пока не планирует новых мер поддержки для проекта "Роснефти" "Восток Ойл", все льготы уже введены, проект идет по плану, заявил губернатор региона Михаил Котюков.
"У нас сегодня проект уже структурирован... Поэтому все необходимые меры поддержки, федеральные, региональные уже интегрированы. Так что, проект по плану двигается... Все идет по плану", - сказал он журналистам на площадке "Роснефти" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.
"Пока нет", - ответил он на вопрос, не планируется ли новых льгот для проекта.
"Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр. Как ожидается, он объединит уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Под нужды проекта строится порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиарда тонн жидких углеводородов.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

Седан Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Глава Минпромторга рассказал о работе по развитию бренда Aurus
Вчера, 16:41
 
Выставка-форум "Россия"ЭкономикаКрасноярский крайМихаил КотюковРоснефтьСеверТаймырВыставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала