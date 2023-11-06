https://ria.ru/20231106/posol-1907781238.html

Посол Украины осудил польских перевозчиков за блокирование КПП на границе

Посол Украины осудил польских перевозчиков за блокирование КПП на границе - РИА Новости, 06.11.2023

Посол Украины осудил польских перевозчиков за блокирование КПП на границе

Украинский посол в Польше Василий Зварич назвал болезненным ударом в спину Украине блокирование польскими перевозчиками КПП на границе и призвал их прекратить... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T21:58

2023-11-06T21:58

2023-11-06T21:58

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польша

россия

тарас качка

матеуш моравецкий

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украинский посол в Польше Василий Зварич назвал болезненным ударом в спину Украине блокирование польскими перевозчиками КПП на границе и призвал их прекратить блокаду. Ранее в понедельник радиостанция RMF FM сообщила, что польские перевозчики начали блокирование автомобильных пунктов пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинской армии, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской спецоперации, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных транспортных средств. В госпогранслужбе Украины отметили, что движение грузовиков затруднено в трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. "Блокирование польскими перевозчиками дорог к пограничным переходам Польши из Украины является болезненным ударом в спину Украине, которая страдает от российской агрессии. Под угрозой-коридоры солидарности между Украиной и ЕС, проходящие через территорию Польши. Призываем польских протестующих прекратить блокаду границы и выбрать другие формы отстаивания своих прав", - написал Зварич на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20231106/politika-1907187067.html

https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906490994.html

https://ria.ru/20231025/polsha-1905071410.html

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в мире, украина, польша, россия, тарас качка, матеуш моравецкий, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)