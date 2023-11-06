https://ria.ru/20231106/porazhenie-1907662609.html
"Готовимся к худшему". Солдаты ВСУ отреагировали на признание Залужного
"Готовимся к худшему". Солдаты ВСУ отреагировали на признание Залужного - РИА Новости, 06.11.2023
"Готовимся к худшему". Солдаты ВСУ отреагировали на признание Залужного
После признания неудач со стороны главкома ВСУ Валерия Залужного украинские военные пожаловались на положение дел на фронте и спрогнозировали поражение в... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T06:06
2023-11-06T06:06
2023-11-06T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
валерий залужный
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. После признания неудач со стороны главкома ВСУ Валерия Залужного украинские военные пожаловались на положение дел на фронте и спрогнозировали поражение в конфликте в интервью AFP."Я говорю это уже в течение некоторого времени. Шаг за шагом мы проигрываем войну", — рассказал агентству боец ВСУ с позывным "Мудрый".Другой украинский военный, представившийся "Дэном", пожаловался на нехватку артиллерии, отметив, что "ситуация лишь усугубляется"."Готовимся к худшему", — добавил он.В статье в Economist Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231106/vsu-1907657096.html
https://ria.ru/20231106/sabotazh-1907655075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, валерий залужный
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный
"Готовимся к худшему". Солдаты ВСУ отреагировали на признание Залужного
AFP: солдаты ВСУ ожидают худшего после слов Залужного о провале контрнаступления