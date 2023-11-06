Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Госдеп резко раскритиковал публичную политику США в отношении Израиля - РИА Новости, 06.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/politika-1907791890.html
СМИ: Госдеп резко раскритиковал публичную политику США в отношении Израиля
СМИ: Госдеп резко раскритиковал публичную политику США в отношении Израиля - РИА Новости, 06.11.2023
СМИ: Госдеп резко раскритиковал публичную политику США в отношении Израиля
Сотрудники госдепартамента резко раскритиковали публичную политику США в отношении Израиля, утверждая, что власти должны осудить нарушение израильскими военными РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T23:51
2023-11-06T23:51
в мире
израиль
сша
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888160_0:172:1280:892_1920x0_80_0_0_9f247a012d076de5e92e06466939b48f.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сотрудники госдепартамента резко раскритиковали публичную политику США в отношении Израиля, утверждая, что власти должны осудить нарушение израильскими военными международных норм, сообщает газета Politico со ссылкой на полученную конфиденциальную записку от сотрудников ведомства. "Мы должны публично критиковать нарушения Израилем международных норм, такие как неспособность ограничить наступательные операции законными военными целями... мы должны публично заявить, что это противоречит нашим американским ценностям, чтобы Израиль не действовал безнаказанно", - сообщается в записке, подписанной сотрудниками Госдепа. Отмечается, что неясно, сколько человек подписали документ и был ли он отправлен на официальный канал департамента, где сотрудники могут выражать несогласие с политикой США. При этом, по словам анонимного сотрудника ведомства, записку подписали два сотрудника среднего звена, работавшие на Ближнем Востоке. В меморандуме есть два ключевых требования: чтобы США поддержали прекращение огня в секторе Газа и чтобы власти "сбалансировали" свои послания в адрес Израиля, включая в них критику израильской военной тактики и их обращение с палестинцами, о которых США обычно предпочитают не говорить публично. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html
https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html
https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888160_0:0:1276:957_1920x0_80_0_0_fbb19c23bb488ae0e5b5a8efe4bc5b1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Госдеп резко раскритиковал публичную политику США в отношении Израиля

Politico: Госдеп резко раскритиковал публичную политику США в отношении Израиля

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сотрудники госдепартамента резко раскритиковали публичную политику США в отношении Израиля, утверждая, что власти должны осудить нарушение израильскими военными международных норм, сообщает газета Politico со ссылкой на полученную конфиденциальную записку от сотрудников ведомства.
"Мы должны публично критиковать нарушения Израилем международных норм, такие как неспособность ограничить наступательные операции законными военными целями... мы должны публично заявить, что это противоречит нашим американским ценностям, чтобы Израиль не действовал безнаказанно", - сообщается в записке, подписанной сотрудниками Госдепа.
Израильский танк Меркава - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
"Байден этого точно не хочет". К чему готовятся на Ближнем Востоке
28 октября, 08:00
Отмечается, что неясно, сколько человек подписали документ и был ли он отправлен на официальный канал департамента, где сотрудники могут выражать несогласие с политикой США. При этом, по словам анонимного сотрудника ведомства, записку подписали два сотрудника среднего звена, работавшие на Ближнем Востоке.
В меморандуме есть два ключевых требования: чтобы США поддержали прекращение огня в секторе Газа и чтобы власти "сбалансировали" свои послания в адрес Израиля, включая в них критику израильской военной тактики и их обращение с палестинцами, о которых США обычно предпочитают не говорить публично.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Президент США Джо Байден во время телеобращения к нации по теме Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну
20 октября, 08:00
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Мечеть в Хан-Юнисе, разрушенная в результате израильского авиаудара по территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Мировое большинство и на Ближнем Востоке против Запада
11 октября, 08:00
 
В миреИзраильСШАХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала