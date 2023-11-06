https://ria.ru/20231106/pogoda-1907705839.html
Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе
Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе - РИА Новости, 06.11.2023
Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе
На этой неделе в Москве ожидается постепенное уменьшение осадков, в четверг и пятницу в Московской области возможны слабые заморозки, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T13:45
2023-11-06T13:45
2023-11-06T13:45
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
центр "фобос"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758544041_0:0:2970:1670_1920x0_80_0_0_bbb627ba0dcc602783cda94fe72083f8.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На этой неделе в Москве ожидается постепенное уменьшение осадков, в четверг и пятницу в Московской области возможны слабые заморозки, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "На предстоящей неделе ожидается постепенное уменьшение осадков. Дожди сохранятся еще в течение сегодняшнего и завтрашнего дней, а начиная со среды, будет усиливаться антициклон, уменьшая вероятность дождей", - сказала Котилевская. По словам синоптика, следующая "порция" дождей ожидается в воскресенье. "В четверг и пятницу ночи будут достаточно холодными, в небе возможны прояснения. В Москве температура опустится до плюс 2-3 градусов, по области до нуля, не исключены слабые заморозки. В общем и целом, температурный режим останется выше климатической нормы", - сказала Котилевская.
https://ria.ru/20231106/burya-1907685197.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758544041_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_daace24d33dbe39fda2a6bcc550ebf01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе
Котилевская: следующая порция дождей в Москве ожидается в воскресенье
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На этой неделе в Москве ожидается постепенное уменьшение осадков, в четверг и пятницу в Московской области возможны слабые заморозки, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
«
"На предстоящей неделе ожидается постепенное уменьшение осадков. Дожди сохранятся еще в течение сегодняшнего и завтрашнего дней, а начиная со среды, будет усиливаться антициклон, уменьшая вероятность дождей", - сказала Котилевская.
По словам синоптика, следующая "порция" дождей ожидается в воскресенье.
"В четверг и пятницу ночи будут достаточно холодными, в небе возможны прояснения. В Москве температура опустится до плюс 2-3 градусов, по области до нуля, не исключены слабые заморозки. В общем и целом, температурный режим останется выше климатической нормы", - сказала Котилевская.
На Земле произошла мощная магнитная буря