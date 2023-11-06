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Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе - РИА Новости, 06.11.2023
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13:45 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/pogoda-1907705839.html
Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе
Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе - РИА Новости, 06.11.2023
Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе
На этой неделе в Москве ожидается постепенное уменьшение осадков, в четверг и пятницу в Московской области возможны слабые заморозки, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T13:45
2023-11-06T13:45
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На этой неделе в Москве ожидается постепенное уменьшение осадков, в четверг и пятницу в Московской области возможны слабые заморозки, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "На предстоящей неделе ожидается постепенное уменьшение осадков. Дожди сохранятся еще в течение сегодняшнего и завтрашнего дней, а начиная со среды, будет усиливаться антициклон, уменьшая вероятность дождей", - сказала Котилевская. По словам синоптика, следующая "порция" дождей ожидается в воскресенье. "В четверг и пятницу ночи будут достаточно холодными, в небе возможны прояснения. В Москве температура опустится до плюс 2-3 градусов, по области до нуля, не исключены слабые заморозки. В общем и целом, температурный режим останется выше климатической нормы", - сказала Котилевская.
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе

Котилевская: следующая порция дождей в Москве ожидается в воскресенье

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка на одной из улиц в Москве
Девушка на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушка на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На этой неделе в Москве ожидается постепенное уменьшение осадков, в четверг и пятницу в Московской области возможны слабые заморозки, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
«
"На предстоящей неделе ожидается постепенное уменьшение осадков. Дожди сохранятся еще в течение сегодняшнего и завтрашнего дней, а начиная со среды, будет усиливаться антициклон, уменьшая вероятность дождей", - сказала Котилевская.
По словам синоптика, следующая "порция" дождей ожидается в воскресенье.
"В четверг и пятницу ночи будут достаточно холодными, в небе возможны прояснения. В Москве температура опустится до плюс 2-3 градусов, по области до нуля, не исключены слабые заморозки. В общем и целом, температурный режим останется выше климатической нормы", - сказала Котилевская.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)ПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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