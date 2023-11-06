https://ria.ru/20231106/pogoda-1907705839.html

Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе

Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе - РИА Новости, 06.11.2023

Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе

На этой неделе в Москве ожидается постепенное уменьшение осадков, в четверг и пятницу в Московской области возможны слабые заморозки, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T13:45

2023-11-06T13:45

2023-11-06T13:45

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

центр "фобос"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758544041_0:0:2970:1670_1920x0_80_0_0_bbb627ba0dcc602783cda94fe72083f8.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На этой неделе в Москве ожидается постепенное уменьшение осадков, в четверг и пятницу в Московской области возможны слабые заморозки, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "На предстоящей неделе ожидается постепенное уменьшение осадков. Дожди сохранятся еще в течение сегодняшнего и завтрашнего дней, а начиная со среды, будет усиливаться антициклон, уменьшая вероятность дождей", - сказала Котилевская. По словам синоптика, следующая "порция" дождей ожидается в воскресенье. "В четверг и пятницу ночи будут достаточно холодными, в небе возможны прояснения. В Москве температура опустится до плюс 2-3 градусов, по области до нуля, не исключены слабые заморозки. В общем и целом, температурный режим останется выше климатической нормы", - сказала Котилевская.

https://ria.ru/20231106/burya-1907685197.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), погода, центр "фобос"