https://ria.ru/20231106/palestina-1907702836.html

В Палестине назвали число задержанных Израилем человек с начала эскалации

В Палестине назвали число задержанных Израилем человек с начала эскалации - РИА Новости, 06.11.2023

В Палестине назвали число задержанных Израилем человек с начала эскалации

Израильские службы безопасности задержали около 2,1 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта 7 октября, сообщает неправительственная организация Комитет... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T13:21

2023-11-06T13:21

2023-11-06T13:31

в мире

палестина

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907696740_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04b10b03e1532453fa5c8390f50f29aa.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Израильские службы безопасности задержали около 2,1 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта 7 октября, сообщает неправительственная организация Комитет по делам палестинских заключенных.Ранее организация сообщала, что более 1,9 тысячи палестинцев были задержаны с начала эскалации конфликта."Общее количество задержаний, проведенных оккупационными (израильскими - ред.) властями после 7 октября, составило 2150", - говорится в сообщении комитета в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Согласно заявлению организации, задержания сопровождаются систематическими пытками в отношении палестинцев и членов их семей, а также постоянными угрозами.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

палестина

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия