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В Палестине назвали число задержанных Израилем человек с начала эскалации - РИА Новости, 06.11.2023
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13:21 06.11.2023 (обновлено: 13:31 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/palestina-1907702836.html
В Палестине назвали число задержанных Израилем человек с начала эскалации
В Палестине назвали число задержанных Израилем человек с начала эскалации - РИА Новости, 06.11.2023
В Палестине назвали число задержанных Израилем человек с начала эскалации
Израильские службы безопасности задержали около 2,1 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта 7 октября, сообщает неправительственная организация Комитет... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T13:21
2023-11-06T13:31
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Израильские службы безопасности задержали около 2,1 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта 7 октября, сообщает неправительственная организация Комитет по делам палестинских заключенных.Ранее организация сообщала, что более 1,9 тысячи палестинцев были задержаны с начала эскалации конфликта.&quot;Общее количество задержаний, проведенных оккупационными (израильскими - ред.) властями после 7 октября, составило 2150&quot;, - говорится в сообщении комитета в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Согласно заявлению организации, задержания сопровождаются систематическими пытками в отношении палестинцев и членов их семей, а также постоянными угрозами.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия
В мире, Палестина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия
В Палестине назвали число задержанных Израилем человек с начала эскалации

В Палестине заявили о 2,1 тысячи человек задержанных Израилем с начала эскалации

© AP Photo / Fatima ShbairПоиск выживших после израильской бомбардировки в лагере беженцев Магази в секторе Газа
Поиск выживших после израильской бомбардировки в лагере беженцев Магази в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Поиск выживших после израильской бомбардировки в лагере беженцев Магази в секторе Газа
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Израильские службы безопасности задержали около 2,1 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта 7 октября, сообщает неправительственная организация Комитет по делам палестинских заключенных.
Ранее организация сообщала, что более 1,9 тысячи палестинцев были задержаны с начала эскалации конфликта.
«

"Общее количество задержаний, проведенных оккупационными (израильскими - ред.) властями после 7 октября, составило 2150", - говорится в сообщении комитета в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Согласно заявлению организации, задержания сопровождаются систематическими пытками в отношении палестинцев и членов их семей, а также постоянными угрозами.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреПалестинаИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссия
 
 
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