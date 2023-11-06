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В Палестине назвали число задержанных Израилем человек с начала эскалации
В Палестине назвали число задержанных Израилем человек с начала эскалации - РИА Новости, 06.11.2023
В Палестине назвали число задержанных Израилем человек с начала эскалации
Израильские службы безопасности задержали около 2,1 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта 7 октября, сообщает неправительственная организация Комитет... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T13:21
2023-11-06T13:21
2023-11-06T13:31
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Израильские службы безопасности задержали около 2,1 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта 7 октября, сообщает неправительственная организация Комитет по делам палестинских заключенных.Ранее организация сообщала, что более 1,9 тысячи палестинцев были задержаны с начала эскалации конфликта."Общее количество задержаний, проведенных оккупационными (израильскими - ред.) властями после 7 октября, составило 2150", - говорится в сообщении комитета в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Согласно заявлению организации, задержания сопровождаются систематическими пытками в отношении палестинцев и членов их семей, а также постоянными угрозами.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия
В мире, Палестина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия
В Палестине назвали число задержанных Израилем человек с начала эскалации
В Палестине заявили о 2,1 тысячи человек задержанных Израилем с начала эскалации
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Израильские службы безопасности задержали около 2,1 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта 7 октября, сообщает неправительственная организация Комитет по делам палестинских заключенных.
Ранее организация сообщала, что более 1,9 тысячи палестинцев были задержаны с начала эскалации конфликта.
«
"Общее количество задержаний, проведенных оккупационными (израильскими - ред.) властями после 7 октября, составило 2150", - говорится в сообщении комитета в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Согласно заявлению организации, задержания сопровождаются систематическими пытками в отношении палестинцев и членов их семей, а также постоянными угрозами.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.