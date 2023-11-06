https://ria.ru/20231106/obstrely-1907655763.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 06.11.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T01:14

2023-11-06T01:14

2023-11-06T01:14

специальная военная операция на украине

донецк

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 19.10 (по мск) - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров ... 19.35 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ... 20.00 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 22.30 мск по Никитскому району Горловки было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231106/vzryv-1907653302.html

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донецк, украина, донецкая народная республика, сцкк, нато, россия, происшествия