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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 06.11.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T01:14
2023-11-06T01:14
2023-11-06T01:14
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 19.10 (по мск) - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров ... 19.35 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ... 20.00 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 22.30 мск по Никитскому району Горловки было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Россия, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк и Горловку