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Украинские войска обстреляли жилой дом в Новой Каховке
Украинские войска обстреляли жилой дом в Новой Каховке - РИА Новости, 06.11.2023
Украинские войска обстреляли жилой дом в Новой Каховке
Украинские войска нанесли артиллерийский удар по городу Новая Каховка в Херсонской области, сообщает администрация города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T16:46
2023-11-06T16:46
2023-11-06T17:01
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по городу Новая Каховка в Херсонской области, сообщает администрация города в своем Telegram-канале. "Украинские нацисты нанесли артиллерийский удар по жилому дому в Новой Каховке. В результате удара более чем в 30 окнах в многоэтажных домах по улице Светлова, 7 и 9 вылетели стекла", - говорится в сообщении. По данным администрации, жертв и пострадавших нет. "Нацисты продолжают терроризировать мирное население Новой Каховки, нанося удары по домам жителей и гражданским объектам. Ведь не то, что в этих домах, а даже рядом с ними не было и нет ни самих военных, ни военных объектов. В непосредственной близости от разрушенных домов находится центральная городская больница", - подчеркнули в администрации.
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907718363.html
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новая каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия
Украинские войска обстреляли жилой дом в Новой Каховке
ВСУ обстреляли жилой дом в Новой Каховке в Херсонской области