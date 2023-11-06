https://ria.ru/20231106/nepogoda-1907659808.html

В районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

В районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за непогоды - РИА Новости, 06.11.2023

В районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

Экстренное предупреждение в связи с прогнозом синоптиков о сильных дождях объявлено в восьми муниципалитетах Сахалина, информирует региональный главк МЧС... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T03:42

2023-11-06T03:42

2023-11-06T03:42

происшествия

сахалин

россия

холмская

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Экстренное предупреждение в связи с прогнозом синоптиков о сильных дождях объявлено в восьми муниципалитетах Сахалина, информирует региональный главк МЧС России. "Вечером 6 и ночью 7 ноября на территории Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируется сильный дождь, местами очень сильный, в восточной части с мокрым снегом, на востоке гололедные явления", - отмечается в сообщении ведомства. Спасатели направили в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУМЧС России по Сахалинской области.

https://ria.ru/20231106/pogoda-1907659502.html

сахалин

россия

холмская

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происшествия, сахалин, россия, холмская, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)