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В районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за непогоды - РИА Новости, 06.11.2023
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03:42 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/nepogoda-1907659808.html
В районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
В районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за непогоды - РИА Новости, 06.11.2023
В районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Экстренное предупреждение в связи с прогнозом синоптиков о сильных дождях объявлено в восьми муниципалитетах Сахалина, информирует региональный главк МЧС... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T03:42
2023-11-06T03:42
происшествия
сахалин
россия
холмская
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Экстренное предупреждение в связи с прогнозом синоптиков о сильных дождях объявлено в восьми муниципалитетах Сахалина, информирует региональный главк МЧС России. "Вечером 6 и ночью 7 ноября на территории Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируется сильный дождь, местами очень сильный, в восточной части с мокрым снегом, на востоке гололедные явления", - отмечается в сообщении ведомства. Спасатели направили в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУМЧС России по Сахалинской области.
https://ria.ru/20231106/pogoda-1907659502.html
сахалин
россия
холмская
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происшествия, сахалин, россия, холмская, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Россия, Холмская, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

МЧС: в восьми районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДевушка на одной из улиц, затопленных в результате сильного ливня
Девушка на одной из улиц, затопленных в результате сильного ливня - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Девушка на одной из улиц, затопленных в результате сильного ливня. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Экстренное предупреждение в связи с прогнозом синоптиков о сильных дождях объявлено в восьми муниципалитетах Сахалина, информирует региональный главк МЧС России.
"Вечером 6 и ночью 7 ноября на территории Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируется сильный дождь, местами очень сильный, в восточной части с мокрым снегом, на востоке гололедные явления", - отмечается в сообщении ведомства.
Дождь - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
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Спасатели направили в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУМЧС России по Сахалинской области.
 
ПроисшествияСахалинРоссияХолмскаяМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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