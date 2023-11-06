https://ria.ru/20231106/nanoserebro-1907339517.html

Овчинский: московский производитель медпродукции выходит на новые рынки

Овчинский: московский производитель медпродукции выходит на новые рынки - РИА Новости, 06.11.2023

Овчинский: московский производитель медпродукции выходит на новые рынки

Столичный производитель медицинской и косметической продукции с наносеребром подписал договор о сотрудничестве с калужской сетью аптек, заявил министр... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T09:13

2023-11-06T09:13

2023-11-06T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

калужская область

индия

владислав овчинский

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Столичный производитель медицинской и косметической продукции с наносеребром подписал договор о сотрудничестве с калужской сетью аптек, заявил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Данная компания работает на московском рынке с 2017 года. Там выпускают капли, спреи, тоники, кремы, маски, салфетки."В Москве работают более ста производителей продукции, которая применяется в медсфере. Они нацелены не только на московский и зарубежный рынок, но и активно выходят на другие регионы. Так, предприятие "Лаборатория Аргентум" подписало дистрибьюторский договор о поставках медицинских изделий с наносеребром в калужские аптеки", - цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Он добавил, что Калужская область является первым регионом, который будет закупать у компании на регулярной основе барьерно-защитные средства для кожи и слизистых оболочек. Предприятие планирует увеличивать объемы поставок до 1,8 тыс. единиц товара ежемесячно.По данным пресс-службы, данная компания также разрабатывает и выпускает антисептические изделия.В свою очередь, гендиректор фирмы Владимир Лапочкин пояснил, что предприятие поставляет свою продукцию в ряд других стран, например, в Индию и Объединенные Арабские Эмираты.Москва – город с развитым производством. Здесь работает свыше 4 тыс. промплощадок, где трудятся более 720 тыс. человек. Каждый год в столице открывается около 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Они производят разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование, а также сложную технику.В городе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Предприниматели в Москве могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки от властей столицы. К примеру, целевыми займами и субсидиями. Также разработан ряд антикризисных инструментов.В пресс-службе напомнили, что в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. К примеру, там могут бесплатно провести консультацию экспертов.

https://ria.ru/20231031/kosmetika-1906364618.html

https://ria.ru/20231103/ochistka-1907069059.html

москва

калужская область

индия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, калужская область, индия, владислав овчинский