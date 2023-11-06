https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907739997.html

ЦИК Молдавии в день выборов подвергся атаке хакеров, заявил глава комиссии

ЦИК Молдавии в день выборов подвергся атаке хакеров, заявил глава комиссии - РИА Новости, 06.11.2023

ЦИК Молдавии в день выборов подвергся атаке хакеров, заявил глава комиссии

Информационная система ЦИК Молдавии подверглась хакерской атаке после закрытия избирательных участков в день выборов, заявила в понедельник глава избирательной... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T17:05

2023-11-06T17:05

2023-11-06T17:05

в мире

молдавия

кишинев

игорь додон

владимир воронин

наша партия

ион чебан

возрождение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906286654_854:293:2698:1330_1920x0_80_0_0_0eaf6af7ace3d0a0cda8e70cd90d302f.png

КИШИНЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Информационная система ЦИК Молдавии подверглась хакерской атаке после закрытия избирательных участков в день выборов, заявила в понедельник глава избирательной комиссии Анжелика Караман. В Молдавии 5 ноября прошли выборы мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися. "В день выборов, а именно после закрытия избирательных участков, были зафиксированы инциденты в области кибербезопасности и несколько попыток взлома информационных систем ЦИК. Специалисты из службы технологий и кибербезопасности отреагировали быстро и все риски и отклонения сумели исправить вовремя и обеспечить последующую работу информационную систему и представления предварительных данных", - сказала Караман. Глава ЦИК подчеркнула, что на процессе подсчета голосов этот инцидент не сказался. Также на брифинге Караман отметила, что в восьми населенных пунктах Молдавии выборы не состоялись, явка составила менее 25%. Повторные выборы состояться через две недели. В Кишиневе на выборах мэра после подсчета 100% протоколов лидирует нынешний градоначальник Ион Чебан, а его партия "Национальное альтернативное движение" (НАД/ MAN) получает, по предварительным данным, 20 мандатов муниципальных советников (депутатов горсовета), столько же мандатов будет у правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность", на второе место вышла Партия социалистов Игоря Додона, она получит шесть мандатов, Партия коммунистов Владимира Воронина – два мандата. По одному советнику будет у других оппозиционных партий – "Возрождение", "Платформа DA", "Наша партия".

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907717411.html

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907702057.html

https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907595876.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, игорь додон, владимир воронин, наша партия, ион чебан, возрождение