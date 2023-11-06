ЦИК Молдавии в день выборов подвергся атаке хакеров, заявил глава комиссии
Глава комиссии Караман: ЦИК Молдавии в день выборов подвергся хакерской атаке
© Sputnik / Mihai CarausЦИК Молдавии
© Sputnik / Mihai Caraus
ЦИК Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Информационная система ЦИК Молдавии подверглась хакерской атаке после закрытия избирательных участков в день выборов, заявила в понедельник глава избирательной комиссии Анжелика Караман.
В Молдавии 5 ноября прошли выборы мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися.
"В день выборов, а именно после закрытия избирательных участков, были зафиксированы инциденты в области кибербезопасности и несколько попыток взлома информационных систем ЦИК. Специалисты из службы технологий и кибербезопасности отреагировали быстро и все риски и отклонения сумели исправить вовремя и обеспечить последующую работу информационную систему и представления предварительных данных", - сказала Караман.
Глава ЦИК подчеркнула, что на процессе подсчета голосов этот инцидент не сказался.
Также на брифинге Караман отметила, что в восьми населенных пунктах Молдавии выборы не состоялись, явка составила менее 25%. Повторные выборы состояться через две недели.
В Кишиневе на выборах мэра после подсчета 100% протоколов лидирует нынешний градоначальник Ион Чебан, а его партия "Национальное альтернативное движение" (НАД/ MAN) получает, по предварительным данным, 20 мандатов муниципальных советников (депутатов горсовета), столько же мандатов будет у правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность", на второе место вышла Партия социалистов Игоря Додона, она получит шесть мандатов, Партия коммунистов Владимира Воронина – два мандата. По одному советнику будет у других оппозиционных партий – "Возрождение", "Платформа DA", "Наша партия".