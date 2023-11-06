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ЦИК Молдавии в день выборов подвергся атаке хакеров, заявил глава комиссии - РИА Новости, 06.11.2023
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17:05 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907739997.html
ЦИК Молдавии в день выборов подвергся атаке хакеров, заявил глава комиссии
ЦИК Молдавии в день выборов подвергся атаке хакеров, заявил глава комиссии - РИА Новости, 06.11.2023
ЦИК Молдавии в день выборов подвергся атаке хакеров, заявил глава комиссии
Информационная система ЦИК Молдавии подверглась хакерской атаке после закрытия избирательных участков в день выборов, заявила в понедельник глава избирательной... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T17:05
2023-11-06T17:05
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КИШИНЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Информационная система ЦИК Молдавии подверглась хакерской атаке после закрытия избирательных участков в день выборов, заявила в понедельник глава избирательной комиссии Анжелика Караман. В Молдавии 5 ноября прошли выборы мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися. "В день выборов, а именно после закрытия избирательных участков, были зафиксированы инциденты в области кибербезопасности и несколько попыток взлома информационных систем ЦИК. Специалисты из службы технологий и кибербезопасности отреагировали быстро и все риски и отклонения сумели исправить вовремя и обеспечить последующую работу информационную систему и представления предварительных данных", - сказала Караман. Глава ЦИК подчеркнула, что на процессе подсчета голосов этот инцидент не сказался. Также на брифинге Караман отметила, что в восьми населенных пунктах Молдавии выборы не состоялись, явка составила менее 25%. Повторные выборы состояться через две недели. В Кишиневе на выборах мэра после подсчета 100% протоколов лидирует нынешний градоначальник Ион Чебан, а его партия "Национальное альтернативное движение" (НАД/ MAN) получает, по предварительным данным, 20 мандатов муниципальных советников (депутатов горсовета), столько же мандатов будет у правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность", на второе место вышла Партия социалистов Игоря Додона, она получит шесть мандатов, Партия коммунистов Владимира Воронина – два мандата. По одному советнику будет у других оппозиционных партий – "Возрождение", "Платформа DA", "Наша партия".
https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907717411.html
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в мире, молдавия, кишинев, игорь додон, владимир воронин, наша партия, ион чебан, возрождение
В мире, Молдавия, Кишинев, Игорь Додон, Владимир Воронин, Наша партия, Ион Чебан, Возрождение
ЦИК Молдавии в день выборов подвергся атаке хакеров, заявил глава комиссии

Глава комиссии Караман: ЦИК Молдавии в день выборов подвергся хакерской атаке

© Sputnik / Mihai CarausЦИК Молдавии
ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
ЦИК Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Информационная система ЦИК Молдавии подверглась хакерской атаке после закрытия избирательных участков в день выборов, заявила в понедельник глава избирательной комиссии Анжелика Караман.
В Молдавии 5 ноября прошли выборы мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися.
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"В день выборов, а именно после закрытия избирательных участков, были зафиксированы инциденты в области кибербезопасности и несколько попыток взлома информационных систем ЦИК. Специалисты из службы технологий и кибербезопасности отреагировали быстро и все риски и отклонения сумели исправить вовремя и обеспечить последующую работу информационную систему и представления предварительных данных", - сказала Караман.
Глава ЦИК подчеркнула, что на процессе подсчета голосов этот инцидент не сказался.
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Также на брифинге Караман отметила, что в восьми населенных пунктах Молдавии выборы не состоялись, явка составила менее 25%. Повторные выборы состояться через две недели.
В Кишиневе на выборах мэра после подсчета 100% протоколов лидирует нынешний градоначальник Ион Чебан, а его партия "Национальное альтернативное движение" (НАД/ MAN) получает, по предварительным данным, 20 мандатов муниципальных советников (депутатов горсовета), столько же мандатов будет у правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность", на второе место вышла Партия социалистов Игоря Додона, она получит шесть мандатов, Партия коммунистов Владимира Воронина – два мандата. По одному советнику будет у других оппозиционных партий – "Возрождение", "Платформа DA", "Наша партия".
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