https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907725962.html

В ПМР предположили, как власти Молдавии ответят на поражение в выборах

В ПМР предположили, как власти Молдавии ответят на поражение в выборах - РИА Новости, 06.11.2023

В ПМР предположили, как власти Молдавии ответят на поражение в выборах

Команда президента Молдавии Майи Санду будет укреплять диктатуру и ещё жёстче подавлять оппозицию после поражения на местных выборах, заявил РИА Новости депутат РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T15:52

2023-11-06T15:52

2023-11-06T15:52

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

майя санду

кишинев

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ТИРАСПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Команда президента Молдавии Майи Санду будет укреплять диктатуру и ещё жёстче подавлять оппозицию после поражения на местных выборах, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. "Поражение на местных выборах ослабляет позиции команды президента Молдавии перед выборами главы государства в 2024 году и парламентскими выборами в 2025 году. Значит, эта команда будет укреплять диктатуру и ещё жёстче подавлять оппозицию", - сказал Сафонов. Депутат ПМР отметил, что у партии "Действие и солидарность" (ПДС) не будет большинства ни в одном райсовете. По его словам, несмотря на недемократичность местных выборов в Молдавии, власти их проиграли. "Для Приднестровской Молдавской Республики это означает лишь одно: нужно крепить союз с Россией и работать, пусть пока неофициально, с СНГ, откуда прорумынская власть пытается вырвать Молдову, вопреки национальным интересам последней… Не европейская, а евразийская интеграция – вот то, что нужно обоим берегам Днестра. Псевдоевропейские мифы должны остаться в прошлом", - отметил Сафонов. В Молдавии 5 ноября выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися. По предварительным данным, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) смогла получить наибольшее количество голосов в 19 районов, но этого не хватит для формирования там правящего большинства. Это приведет к формированию коалиций, ПДС придется либо сотрудничать с оппозиционными силами, либо уступить им правление. Президентские выборы в Молдавии пройдут в 2024 году, парламентские - в 2025 году. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907717411.html

https://ria.ru/20231106/moldavia-1907716641.html

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приднестровская молдавская республика

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, майя санду, кишинев