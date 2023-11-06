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В ПМР предположили, как власти Молдавии ответят на поражение в выборах - РИА Новости, 06.11.2023
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15:52 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907725962.html
В ПМР предположили, как власти Молдавии ответят на поражение в выборах
В ПМР предположили, как власти Молдавии ответят на поражение в выборах - РИА Новости, 06.11.2023
В ПМР предположили, как власти Молдавии ответят на поражение в выборах
Команда президента Молдавии Майи Санду будет укреплять диктатуру и ещё жёстче подавлять оппозицию после поражения на местных выборах, заявил РИА Новости депутат РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T15:52
2023-11-06T15:52
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
майя санду
кишинев
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ТИРАСПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Команда президента Молдавии Майи Санду будет укреплять диктатуру и ещё жёстче подавлять оппозицию после поражения на местных выборах, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. "Поражение на местных выборах ослабляет позиции команды президента Молдавии перед выборами главы государства в 2024 году и парламентскими выборами в 2025 году. Значит, эта команда будет укреплять диктатуру и ещё жёстче подавлять оппозицию", - сказал Сафонов. Депутат ПМР отметил, что у партии "Действие и солидарность" (ПДС) не будет большинства ни в одном райсовете. По его словам, несмотря на недемократичность местных выборов в Молдавии, власти их проиграли. "Для Приднестровской Молдавской Республики это означает лишь одно: нужно крепить союз с Россией и работать, пусть пока неофициально, с СНГ, откуда прорумынская власть пытается вырвать Молдову, вопреки национальным интересам последней… Не европейская, а евразийская интеграция – вот то, что нужно обоим берегам Днестра. Псевдоевропейские мифы должны остаться в прошлом", - отметил Сафонов. В Молдавии 5 ноября выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися. По предварительным данным, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) смогла получить наибольшее количество голосов в 19 районов, но этого не хватит для формирования там правящего большинства. Это приведет к формированию коалиций, ПДС придется либо сотрудничать с оппозиционными силами, либо уступить им правление. Президентские выборы в Молдавии пройдут в 2024 году, парламентские - в 2025 году. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html
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молдавия
приднестровская молдавская республика
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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, майя санду, кишинев
В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Майя Санду, Кишинев
В ПМР предположили, как власти Молдавии ответят на поражение в выборах

Политолог Сафонов: команда Санду будет укреплять диктатуру и подавлять оппозицию

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЛюди во время голосования на всеобщих выборах в Молдавии
Люди во время голосования на всеобщих выборах в Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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ТИРАСПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Команда президента Молдавии Майи Санду будет укреплять диктатуру и ещё жёстче подавлять оппозицию после поражения на местных выборах, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
"Поражение на местных выборах ослабляет позиции команды президента Молдавии перед выборами главы государства в 2024 году и парламентскими выборами в 2025 году. Значит, эта команда будет укреплять диктатуру и ещё жёстче подавлять оппозицию", - сказал Сафонов.
Люди во время голосования на всеобщих выборах в Молдавии. 5 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Правящая партия Молдавии теряет крупные города на местных выборах
Вчера, 05:12
Депутат ПМР отметил, что у партии "Действие и солидарность" (ПДС) не будет большинства ни в одном райсовете. По его словам, несмотря на недемократичность местных выборов в Молдавии, власти их проиграли.
"Для Приднестровской Молдавской Республики это означает лишь одно: нужно крепить союз с Россией и работать, пусть пока неофициально, с СНГ, откуда прорумынская власть пытается вырвать Молдову, вопреки национальным интересам последней… Не европейская, а евразийская интеграция – вот то, что нужно обоим берегам Днестра. Псевдоевропейские мифы должны остаться в прошлом", - отметил Сафонов.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Эксперт считает, что Молдавия устала от евроинтеграции
Вчера, 14:57
В Молдавии 5 ноября выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися. По предварительным данным, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) смогла получить наибольшее количество голосов в 19 районов, но этого не хватит для формирования там правящего большинства. Это приведет к формированию коалиций, ПДС придется либо сотрудничать с оппозиционными силами, либо уступить им правление.
Президентские выборы в Молдавии пройдут в 2024 году, парламентские - в 2025 году.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе. 5 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Большая часть молдаван выступили против правящей партии, заявил Додон
Вчера, 14:52
 
В миреМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаМайя СандуКишинев
 
 
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