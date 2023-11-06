https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907715068.html

Выборы в Молдавии не отражают реальную картину происходящего, заявил Шор

Выборы в Молдавии не отражают реальную картину происходящего, заявил Шор - РИА Новости, 06.11.2023

Выборы в Молдавии не отражают реальную картину происходящего, заявил Шор

Местные выборы в Молдавии не отражают реальную картину происходящего, в действительности эта ситуация катастрофическая, заявил лидер запрещенной в республике... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T14:43

2023-11-06T14:43

2023-11-06T14:43

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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Местные выборы в Молдавии не отражают реальную картину происходящего, в действительности эта ситуация катастрофическая, заявил лидер запрещенной в республике партии "Шор" Илан Шор в Telegram-канале. В Молдавии 5 ноября выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися. "Вчера мы стали свидетелями самых грязных, недемократических выборов в истории независимости Республики Молдова. О какой демократии мы вообще говорим, если за сутки незаконно снимают с выборов оппозиционную партию, у которой как минимум треть голосов избирателей. Конечно, этот цирк под названием "выборы" не отражает реальную картину происходящего. Ситуация в стране катастрофическая", - написал Шор.В местных выборах в Молдавии не смогли принять участие не только члены партии "Шор", но и представители оппозиционной партии "Шанс". Последних сняли с предвыборной гонки вечером 3 ноября решением комиссии по чрезвычайным ситуациям. Представители этой партии уже потребовали отменить результаты выборов во всех округах, поскольку политсила была лишена права на избрание без окончательного решения суда.

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, илан шор