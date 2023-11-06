Выборы в Молдавии не отражают реальную картину происходящего, заявил Шор
Шор назвал прошедшие в Молдавии выборы самыми грязными и недемократическими
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЛюди во время голосования на всеобщих выборах в Молдавии
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Люди во время голосования на всеобщих выборах в Молдавии
КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Местные выборы в Молдавии не отражают реальную картину происходящего, в действительности эта ситуация катастрофическая, заявил лидер запрещенной в республике партии "Шор" Илан Шор в Telegram-канале.
В Молдавии 5 ноября выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися.
"Вчера мы стали свидетелями самых грязных, недемократических выборов в истории независимости Республики Молдова. О какой демократии мы вообще говорим, если за сутки незаконно снимают с выборов оппозиционную партию, у которой как минимум треть голосов избирателей. Конечно, этот цирк под названием "выборы" не отражает реальную картину происходящего. Ситуация в стране катастрофическая", - написал Шор.
В местных выборах в Молдавии не смогли принять участие не только члены партии "Шор", но и представители оппозиционной партии "Шанс". Последних сняли с предвыборной гонки вечером 3 ноября решением комиссии по чрезвычайным ситуациям. Представители этой партии уже потребовали отменить результаты выборов во всех округах, поскольку политсила была лишена права на избрание без окончательного решения суда.