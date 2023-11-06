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Выборы в Молдавии не отражают реальную картину происходящего, заявил Шор - РИА Новости, 06.11.2023
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14:43 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907715068.html
Выборы в Молдавии не отражают реальную картину происходящего, заявил Шор
Выборы в Молдавии не отражают реальную картину происходящего, заявил Шор - РИА Новости, 06.11.2023
Выборы в Молдавии не отражают реальную картину происходящего, заявил Шор
Местные выборы в Молдавии не отражают реальную картину происходящего, в действительности эта ситуация катастрофическая, заявил лидер запрещенной в республике... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:43
2023-11-06T14:43
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кишинев
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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Местные выборы в Молдавии не отражают реальную картину происходящего, в действительности эта ситуация катастрофическая, заявил лидер запрещенной в республике партии "Шор" Илан Шор в Telegram-канале. В Молдавии 5 ноября выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися. "Вчера мы стали свидетелями самых грязных, недемократических выборов в истории независимости Республики Молдова. О какой демократии мы вообще говорим, если за сутки незаконно снимают с выборов оппозиционную партию, у которой как минимум треть голосов избирателей. Конечно, этот цирк под названием "выборы" не отражает реальную картину происходящего. Ситуация в стране катастрофическая", - написал Шор.В местных выборах в Молдавии не смогли принять участие не только члены партии "Шор", но и представители оппозиционной партии "Шанс". Последних сняли с предвыборной гонки вечером 3 ноября решением комиссии по чрезвычайным ситуациям. Представители этой партии уже потребовали отменить результаты выборов во всех округах, поскольку политсила была лишена права на избрание без окончательного решения суда.
https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html
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в мире, молдавия, кишинев, илан шор
В мире, Молдавия, Кишинев, Илан Шор
Выборы в Молдавии не отражают реальную картину происходящего, заявил Шор

Шор назвал прошедшие в Молдавии выборы самыми грязными и недемократическими

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЛюди во время голосования на всеобщих выборах в Молдавии
Люди во время голосования на всеобщих выборах в Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Люди во время голосования на всеобщих выборах в Молдавии
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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Местные выборы в Молдавии не отражают реальную картину происходящего, в действительности эта ситуация катастрофическая, заявил лидер запрещенной в республике партии "Шор" Илан Шор в Telegram-канале.
В Молдавии 5 ноября выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися.
Люди во время голосования на всеобщих выборах в Молдавии. 5 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
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Вчера, 05:12
"Вчера мы стали свидетелями самых грязных, недемократических выборов в истории независимости Республики Молдова. О какой демократии мы вообще говорим, если за сутки незаконно снимают с выборов оппозиционную партию, у которой как минимум треть голосов избирателей. Конечно, этот цирк под названием "выборы" не отражает реальную картину происходящего. Ситуация в стране катастрофическая", - написал Шор.
В местных выборах в Молдавии не смогли принять участие не только члены партии "Шор", но и представители оппозиционной партии "Шанс". Последних сняли с предвыборной гонки вечером 3 ноября решением комиссии по чрезвычайным ситуациям. Представители этой партии уже потребовали отменить результаты выборов во всех округах, поскольку политсила была лишена права на избрание без окончательного решения суда.
Урны для голосования на всеобщих выборах в Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
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Вчера, 13:13
 
В миреМолдавияКишиневИлан Шор
 
 
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