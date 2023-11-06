https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907655946.html

На выборах мэра второго по величине города Молдавии лидируют оппозиционеры

На выборах мэра второго по величине города Молдавии лидируют оппозиционеры - РИА Новости, 06.11.2023

На выборах мэра второго по величине города Молдавии лидируют оппозиционеры

На выборах главы города Бельцы в Молдавии с небольшим отрывом лидирует независимый кандидат Арина Коршикова, придерживающаяся оппозиционных взглядов,... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T01:20

2023-11-06T01:20

2023-11-06T01:43

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КИШИНЕВ, 6 ноя — РИА Новости. На выборах главы города Бельцы в Молдавии с небольшим отрывом лидирует независимый кандидат Арина Коршикова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 71,67 процента протоколов.По данным Центризбиркома Коршикова набирает 22,59 процента голосов.На втором месте оказался Александр Петков, баллотирующийся от оппозиционной "Нашей партии", он немного отстал от лидера и получает 22,27 процента голосов. За ним следует кандидат от оппозиционной партии социалистов Максим Морошан с 19,63 процента голосов и претендент от правящей в стране партии "Действие и солидарность" Владимир Русу с 12,15 процента голосов. И замыкает пятерку действующий мэр города Бельцы Николай Григоришин, баллотирующийся от "Партии перемен", его поддержали 9,43 процента избирателей.В воскресенье жители Молдавии выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Выборы в каждом из населенных пунктов считаются состоявшимися, если в них приняли участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закрылись в 21:00 (22:00 мск).Мэров населенных пунктов выбирают в рамках прямого голосования. Если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50 процентов голосов в первом туре, то второй пройдет через две недели — 19 ноября. Выборы советников проходят по пропорциональной избирательной системе, то есть по спискам партий.

https://ria.ru/20231105/moldavia-1907637429.html

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