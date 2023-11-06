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На выборах мэра второго по величине города Молдавии лидируют оппозиционеры - РИА Новости, 06.11.2023
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01:20 06.11.2023 (обновлено: 01:43 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907655946.html
На выборах мэра второго по величине города Молдавии лидируют оппозиционеры
На выборах мэра второго по величине города Молдавии лидируют оппозиционеры - РИА Новости, 06.11.2023
На выборах мэра второго по величине города Молдавии лидируют оппозиционеры
На выборах главы города Бельцы в Молдавии с небольшим отрывом лидирует независимый кандидат Арина Коршикова, придерживающаяся оппозиционных взглядов,... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T01:20
2023-11-06T01:43
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КИШИНЕВ, 6 ноя — РИА Новости. На выборах главы города Бельцы в Молдавии с небольшим отрывом лидирует независимый кандидат Арина Коршикова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 71,67 процента протоколов.По данным Центризбиркома Коршикова набирает 22,59 процента голосов.На втором месте оказался Александр Петков, баллотирующийся от оппозиционной "Нашей партии", он немного отстал от лидера и получает 22,27 процента голосов. За ним следует кандидат от оппозиционной партии социалистов Максим Морошан с 19,63 процента голосов и претендент от правящей в стране партии "Действие и солидарность" Владимир Русу с 12,15 процента голосов. И замыкает пятерку действующий мэр города Бельцы Николай Григоришин, баллотирующийся от "Партии перемен", его поддержали 9,43 процента избирателей.В воскресенье жители Молдавии выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Выборы в каждом из населенных пунктов считаются состоявшимися, если в них приняли участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закрылись в 21:00 (22:00 мск).Мэров населенных пунктов выбирают в рамках прямого голосования. Если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50 процентов голосов в первом туре, то второй пройдет через две недели — 19 ноября. Выборы советников проходят по пропорциональной избирательной системе, то есть по спискам партий.
https://ria.ru/20231105/moldavia-1907637429.html
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
На выборах мэра второго по величине города Молдавии лидируют оппозиционеры

Петков и Коршикова лидируют на выборах главы Бельц по данным ЦИК

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМестные выборы в Молдавии
Местные выборы в Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Местные выборы в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 ноя — РИА Новости. На выборах главы города Бельцы в Молдавии с небольшим отрывом лидирует независимый кандидат Арина Коршикова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 71,67 процента протоколов.
По данным Центризбиркома Коршикова набирает 22,59 процента голосов.
ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Снятая с выборов в Молдавии партия "Шанс" намерена засудить членов ЦИК
Вчера, 21:38
На втором месте оказался Александр Петков, баллотирующийся от оппозиционной "Нашей партии", он немного отстал от лидера и получает 22,27 процента голосов. За ним следует кандидат от оппозиционной партии социалистов Максим Морошан с 19,63 процента голосов и претендент от правящей в стране партии "Действие и солидарность" Владимир Русу с 12,15 процента голосов. И замыкает пятерку действующий мэр города Бельцы Николай Григоришин, баллотирующийся от "Партии перемен", его поддержали 9,43 процента избирателей.
В воскресенье жители Молдавии выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Выборы в каждом из населенных пунктов считаются состоявшимися, если в них приняли участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закрылись в 21:00 (22:00 мск).
Мэров населенных пунктов выбирают в рамках прямого голосования. Если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50 процентов голосов в первом туре, то второй пройдет через две недели — 19 ноября. Выборы советников проходят по пропорциональной избирательной системе, то есть по спискам партий.
Логотип ЦИК Молдавии
Итоговая явка на местных выборах в Молдавии составила 41,4 процента
Вчера, 23:27
 
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