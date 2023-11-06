https://ria.ru/20231106/moldavia-1907782906.html

Санду стремительно теряет поддержку населения Молдавии, считает эксперт

Санду стремительно теряет поддержку населения Молдавии, считает эксперт - РИА Новости, 06.11.2023

Санду стремительно теряет поддержку населения Молдавии, считает эксперт

Президент Молдавии Майя Санду катастрофически теряет доверие населения страны, заявил РИА Новости директор Центра анализа, исследований и прогнозов... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T22:02

2023-11-06T22:02

2023-11-06T22:10

молдавия

украина

кишинев

майя санду

в мире

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КИШИНЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду катастрофически теряет доверие населения страны, заявил РИА Новости директор Центра анализа, исследований и прогнозов Balkan-center Сергей Манастырлы, комментируя предварительные итоги прошедших местных выборов. В Молдавии в воскресенье выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися. По предварительным данным, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС/PAS) смогла получить наибольшее количество голосов в 19 районах из 35, но этого не хватит для формирования там правящего большинства. Это приведет к формированию коалиций, партии власти придется либо сотрудничать с оппозиционными силами, либо уступить им правление. "И голосование 5 ноября, и то, которое будет через две недели, во втором туре, демонстрируют катастрофическое снижение доверия населения к партии власти - (ПДС/PAS) и лично к главе республики Майи Санду, которая является неформальным лидером политсилы. Это, конечно, может иметь серьёзный эффект на предстоящих президентских и парламентских выборах", - сказал Манастырлы. Эксперт считает, что действия Санду и PAS направлены не в сторону интересов граждан страны, а нацелены на продвижение повестки западных партнеров – Евросоюза и США, к которым недавно добавилась еще и Украина. "Эти действия могут причинить Молдавии объективный экономический урон. Например, решение о сохранении импорта украинской сельскохозяйственной зерновой продукции в Молдавию и через нее, так как остальные соседи закрывали границы с Украиной . Очевидно уже, что на будущих выборах – и на пост президента в будущем году, и в парламент через год, Санду и PAS будут опираться на финансовую, политическую и техническую поддержку Брюсселя, Вашингтона и так далее", - подчеркнул Манастырлы. Ранее Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". Это вызвало негодование со стороны фермерских хозяйств, которые накануне проводили акции протеста, выступая с требованиями ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html

https://ria.ru/20231106/moldavia-1907716641.html

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молдавия, украина, кишинев, майя санду, в мире