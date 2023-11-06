Санду стремительно теряет поддержку населения Молдавии, считает эксперт
Эксперт Манастырлы: Санду и партия стремительно теряют поддержку молдаван
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду катастрофически теряет доверие населения страны, заявил РИА Новости директор Центра анализа, исследований и прогнозов Balkan-center Сергей Манастырлы, комментируя предварительные итоги прошедших местных выборов.
В Молдавии в воскресенье выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися. По предварительным данным, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС/PAS) смогла получить наибольшее количество голосов в 19 районах из 35, но этого не хватит для формирования там правящего большинства. Это приведет к формированию коалиций, партии власти придется либо сотрудничать с оппозиционными силами, либо уступить им правление.
"И голосование 5 ноября, и то, которое будет через две недели, во втором туре, демонстрируют катастрофическое снижение доверия населения к партии власти - (ПДС/PAS) и лично к главе республики Майи Санду, которая является неформальным лидером политсилы. Это, конечно, может иметь серьёзный эффект на предстоящих президентских и парламентских выборах", - сказал Манастырлы.
"Эти действия могут причинить Молдавии объективный экономический урон. Например, решение о сохранении импорта украинской сельскохозяйственной зерновой продукции в Молдавию и через нее, так как остальные соседи закрывали границы с Украиной . Очевидно уже, что на будущих выборах – и на пост президента в будущем году, и в парламент через год, Санду и PAS будут опираться на финансовую, политическую и техническую поддержку Брюсселя, Вашингтона и так далее", - подчеркнул Манастырлы.
Ранее Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". Это вызвало негодование со стороны фермерских хозяйств, которые накануне проводили акции протеста, выступая с требованиями ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.