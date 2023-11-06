https://ria.ru/20231106/moldavia-1907776521.html

Однополярная политика Санду потерпела крах, считает эксперт

Однополярная политика Санду потерпела крах, считает эксперт - РИА Новости, 06.11.2023

Однополярная политика Санду потерпела крах, считает эксперт

Политика президента Молдавии Майи Санду, нацеленная исключительно на евроинтеграцию страны, потерпела полный провал, такое мнение высказал в эксклюзивном... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T21:23

2023-11-06T21:23

2023-11-06T21:23

в мире

молдавия

майя санду

снг

возрождение

кишинев

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КИШИНЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Политика президента Молдавии Майи Санду, нацеленная исключительно на евроинтеграцию страны, потерпела полный провал, такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии РИА Новости председатель Общественного совета республики, исполнительный секретарь патриотической платформы "Народный Союз Молдовы" Вячеслав Пержу. В Молдавии в воскресенье выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися. По предварительным данным, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС/PAS) смогла получить наибольшее количество голосов в 19 районах из 35, но этого не хватит для формирования там правящего большинства. Это приведет к формированию коалиций, партии власти придется либо сотрудничать с оппозиционными силами, либо уступить им правление. "Предварительные результаты местных выборов в Молдавии показали реальное настроение ее жителей в отношении проевропейской стратегии правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС/PAS) и ее неформального лидера, главы республики Маий Санду. Ситуация, при которой правящая партия не может, фактически, сформировать ни одного стабильного большинства ни в одном местном совете, ни в городах, ни в сельских населённых пунктах, показывает полный крах правящей партии и полный провал её "европейского" и "прорумынского" вектора", - отметил собеседник агентства. По словам эксперта, причина такого настроения граждан заключается в серьезном экономическом кризисе, который власти страны не смогли преодолеть. "По большому счету это произошло и в результате отказа Санду и ее партии сотрудничать с Россией и СНГ, что привело к сокращению поставок молдавской продукции и увеличению стоимости энергоресурсов", - отметил общественный деятель. Собеседник агентства напомнил также о непопулярных шагах центральных властей, направленных на разрыв традиционных связей Молдавии с Россией. "Население страны крайне негативно относится к русофобской политике правящей партии, особенно остро это воспринимают жители Гагаузии и Приднестровья, а также молдавская диаспора в странах СНГ. Отмечу также, что в большинстве своём жители республики поддержали на выборах пророссийские и проевразийские партии и политических лидеров, как раз потому, что на уровне простых граждан связь с Россией не разрывалась. Ну невозможно разделить молдавскую и русскую культуру в Молдавии. Поэтому такие политсилы, как ПСРМ (социалисты), партия коммунистов и партия "Возрождение", а также умеренные, так называемые центристские партии – "Национальное альтернативное движение" и Партия развития и объединения Молдовы получили поддержу от большей части жителей республики", - уточнил эксперт. Представитель "Народного Союза Молдовы" подчеркнул, что население крайне негативно воспринимает действия властей, направленные на отказ от молдавской идентичности (речь идёт об отказе от молдавского языка и от преподавания истории Молдавии в учебных заведениях страны – ред.), а также на наблюдаемую цензуру в СМИ и запрет целого ряда политических партий. "Всё это в совокупности привело к таким результатам, которые станут основой как для президентских, так и для парламентских выборов страны. Не прослеживаются какие-либо шансы, которые правящая партия могла бы реализовать для исправления ситуации. Ситуация для них критическая. Думаю, они это уже и сами поняли. В Молдавии начинаются новые времена – времена перемен", - подытожил эксперт. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20231106/moldavia-1907716641.html

молдавия

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в мире, молдавия, майя санду, снг, возрождение, кишинев