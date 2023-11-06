https://ria.ru/20231106/moldavia-1907748406.html
Эксперт предположил, как оппозиция Молдавии сможет завоевать доверие
Эксперт предположил, как оппозиция Молдавии сможет завоевать доверие - РИА Новости, 06.11.2023
Эксперт предположил, как оппозиция Молдавии сможет завоевать доверие
Оппозиция Молдавии может получить доверие населения в случае, если будет проявлять активность, сказал РИА Новости молдавский политолог Ян Лисневский. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T17:58
2023-11-06T17:58
2023-11-06T17:58
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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Оппозиция Молдавии может получить доверие населения в случае, если будет проявлять активность, сказал РИА Новости молдавский политолог Ян Лисневский. В Молдавии в воскресенье выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися. По предварительным данным, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) смогла получить наибольшее количество голосов в 19 районах из 35, но этого не хватит для формирования там правящего большинства. Это приведет к формированию коалиций, ПДС придется либо сотрудничать с оппозиционными силами, либо уступить им правление. "Дефицит доверия к политическому процессу растет. Он был когда-то 60-65 процентов, сейчас он зашкаливает - за 80-85 процентов. У оппозиции есть шанс получить доверие у населения, но все зависит, как они будут действовать, будут ли они активны. Общество сейчас будет наказывать политиков, которые достаточно пассивны и лояльны. Точно так же, как произошло и с Партией социалистов в 2021, когда общество ожидало от них активности, а они ушли в глубокую оппозицию, пассивную, и общество их наказало. Но шансы у оппозиции есть", - сказал Лисневский. Он отметил парадокс молдавской политики - власти в предвыборную кампанию, используя весь админресурс, сделали все, чтобы их рейтинг снизился, а оппозиция - все возможное, чтобы партия власти оставалась в топе. "ПДС пошла по системе диктатуры. Власти использовали абсолютно все админресурсы, спикер парламента, премьер-министр, министры - все в открытую участвовали в предвыборной кампании. Был огромный прессинг на оппозицию, на масс-медиа. Общество не приняло это, и в основном начало голосовать против власти. И вроде дали возможность оппозиции проявить себя. Но она сегодня достаточно слабая. И партия власти продолжает быть топовой партией благодаря оппозиции", - подчеркнул эксперт. В местных выборах в Молдавии не смогли принять участие не только члены партии "Шор", но и представители оппозиционной партии "Шанс". Последних сняли с предвыборной гонки вечером 3 ноября решением комиссии по чрезвычайным ситуациям. Представители этой партии уже потребовали отменить результаты выборов во всех округах, поскольку политсила была лишена права на избрание без окончательного решения суда.
https://ria.ru/20231106/moldavia-1907716641.html
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в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
Эксперт предположил, как оппозиция Молдавии сможет завоевать доверие
Эксперт: оппозиция Молдавии получит доверие населения, если будет активной
КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Оппозиция Молдавии может получить доверие населения в случае, если будет проявлять активность, сказал РИА Новости молдавский политолог Ян Лисневский.
В Молдавии в воскресенье выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе
, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися. По предварительным данным, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) смогла получить наибольшее количество голосов в 19 районах из 35, но этого не хватит для формирования там правящего большинства. Это приведет к формированию коалиций, ПДС придется либо сотрудничать с оппозиционными силами, либо уступить им правление.
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"Дефицит доверия к политическому процессу растет. Он был когда-то 60-65 процентов, сейчас он зашкаливает - за 80-85 процентов. У оппозиции есть шанс получить доверие у населения, но все зависит, как они будут действовать, будут ли они активны. Общество сейчас будет наказывать политиков, которые достаточно пассивны и лояльны. Точно так же, как произошло и с Партией социалистов в 2021, когда общество ожидало от них активности, а они ушли в глубокую оппозицию, пассивную, и общество их наказало. Но шансы у оппозиции есть", - сказал Лисневский.
Он отметил парадокс молдавской политики - власти в предвыборную кампанию, используя весь админресурс, сделали все, чтобы их рейтинг снизился, а оппозиция - все возможное, чтобы партия власти оставалась в топе. "ПДС пошла по системе диктатуры. Власти использовали абсолютно все админресурсы, спикер парламента, премьер-министр, министры - все в открытую участвовали в предвыборной кампании. Был огромный прессинг на оппозицию, на масс-медиа. Общество не приняло это, и в основном начало голосовать против власти. И вроде дали возможность оппозиции проявить себя. Но она сегодня достаточно слабая. И партия власти продолжает быть топовой партией благодаря оппозиции", - подчеркнул эксперт.
В местных выборах в Молдавии не смогли принять участие не только члены партии "Шор", но и представители оппозиционной партии "Шанс". Последних сняли с предвыборной гонки вечером 3 ноября решением комиссии по чрезвычайным ситуациям. Представители этой партии уже потребовали отменить результаты выборов во всех округах, поскольку политсила была лишена права на избрание без окончательного решения суда.
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