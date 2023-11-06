Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил о главной теме разговора Фидана и Блинкена - РИА Новости, 06.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 06.11.2023 (обновлено: 15:22 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/mid-1907719670.html
Источник сообщил о главной теме разговора Фидана и Блинкена
Источник сообщил о главной теме разговора Фидана и Блинкена - РИА Новости, 06.11.2023
Источник сообщил о главной теме разговора Фидана и Блинкена
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил госсекретарю США Энтони Блинкену на переговорах в Анкаре о недопустимости ударов Израиля по мирным жителям в... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T15:14
2023-11-06T15:22
в мире
турция
израиль
анкара (провинция)
украинский демократический альянс за реформы (удар)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хакан фидан
энтони блинкен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907689815_0:10:3071:1737_1920x0_80_0_0_03f9fd2c3e334590027b173eaf324a57.jpg
СТАМБУЛ, 6 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил госсекретарю США Энтони Блинкену на переговорах в Анкаре о недопустимости ударов Израиля по мирным жителям в секторе Газа, сообщил турецкий дипломатический источник РИА Новости.Переговоры Блинкена и Фидана длились около двух с половиной часов."На переговорах Фидан обратил внимание Блинкена на то, что авиаудары (Израиля - ред.) по мирным жителям и уничтожение инфраструктуры неприемлемы", - сообщил источник.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль "военным преступником" , а в субботу отметил, что Анкара больше не считает израильского премьера Нетаньяху собеседником, но глава разведки Турции поддерживает контакты с Израилем.
турция
израиль
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907689815_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7045483ffedae8360fbc5c976c19ebb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, израиль, анкара (провинция), украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хакан фидан, энтони блинкен
В мире, Турция, Израиль, Анкара (провинция), Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хакан Фидан, Энтони Блинкен
Источник сообщил о главной теме разговора Фидана и Блинкена

Глава МИД Турции подчеркнул недопустимость ударов Израиля по мирным жителям

© AP Photo / Jonathan ErnstГоссекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 6 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил госсекретарю США Энтони Блинкену на переговорах в Анкаре о недопустимости ударов Израиля по мирным жителям в секторе Газа, сообщил турецкий дипломатический источник РИА Новости.
Переговоры Блинкена и Фидана длились около двух с половиной часов.
«
"На переговорах Фидан обратил внимание Блинкена на то, что авиаудары (Израиля - ред.) по мирным жителям и уничтожение инфраструктуры неприемлемы", - сообщил источник.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль "военным преступником" , а в субботу отметил, что Анкара больше не считает израильского премьера Нетаньяху собеседником, но глава разведки Турции поддерживает контакты с Израилем.
 
В миреТурцияИзраильАнкара (провинция)Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХакан ФиданЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала