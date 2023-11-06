https://ria.ru/20231106/mid-1907719670.html
Источник сообщил о главной теме разговора Фидана и Блинкена
Источник сообщил о главной теме разговора Фидана и Блинкена - РИА Новости, 06.11.2023
Источник сообщил о главной теме разговора Фидана и Блинкена
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил госсекретарю США Энтони Блинкену на переговорах в Анкаре о недопустимости ударов Израиля по мирным жителям в... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T15:14
2023-11-06T15:14
2023-11-06T15:22
в мире
турция
израиль
анкара (провинция)
украинский демократический альянс за реформы (удар)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хакан фидан
энтони блинкен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907689815_0:10:3071:1737_1920x0_80_0_0_03f9fd2c3e334590027b173eaf324a57.jpg
СТАМБУЛ, 6 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил госсекретарю США Энтони Блинкену на переговорах в Анкаре о недопустимости ударов Израиля по мирным жителям в секторе Газа, сообщил турецкий дипломатический источник РИА Новости.Переговоры Блинкена и Фидана длились около двух с половиной часов."На переговорах Фидан обратил внимание Блинкена на то, что авиаудары (Израиля - ред.) по мирным жителям и уничтожение инфраструктуры неприемлемы", - сообщил источник.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль "военным преступником" , а в субботу отметил, что Анкара больше не считает израильского премьера Нетаньяху собеседником, но глава разведки Турции поддерживает контакты с Израилем.
турция
израиль
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907689815_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7045483ffedae8360fbc5c976c19ebb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, израиль, анкара (провинция), украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хакан фидан, энтони блинкен
В мире, Турция, Израиль, Анкара (провинция), Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хакан Фидан, Энтони Блинкен
Источник сообщил о главной теме разговора Фидана и Блинкена
Глава МИД Турции подчеркнул недопустимость ударов Израиля по мирным жителям