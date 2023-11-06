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Источник сообщил о главной теме разговора Фидана и Блинкена

Источник сообщил о главной теме разговора Фидана и Блинкена - РИА Новости, 06.11.2023

Источник сообщил о главной теме разговора Фидана и Блинкена

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил госсекретарю США Энтони Блинкену на переговорах в Анкаре о недопустимости ударов Израиля по мирным жителям в... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T15:14

2023-11-06T15:14

2023-11-06T15:22

в мире

турция

израиль

анкара (провинция)

украинский демократический альянс за реформы (удар)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хакан фидан

энтони блинкен

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СТАМБУЛ, 6 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил госсекретарю США Энтони Блинкену на переговорах в Анкаре о недопустимости ударов Израиля по мирным жителям в секторе Газа, сообщил турецкий дипломатический источник РИА Новости.Переговоры Блинкена и Фидана длились около двух с половиной часов."На переговорах Фидан обратил внимание Блинкена на то, что авиаудары (Израиля - ред.) по мирным жителям и уничтожение инфраструктуры неприемлемы", - сообщил источник.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль "военным преступником" , а в субботу отметил, что Анкара больше не считает израильского премьера Нетаньяху собеседником, но глава разведки Турции поддерживает контакты с Израилем.

турция

израиль

анкара (провинция)

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в мире, турция, израиль, анкара (провинция), украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хакан фидан, энтони блинкен