https://ria.ru/20231106/mid-1907693208.html

В Анкаре сообщили о переговорах главы МИД Турции с Блинкеном тет-а-тет

В Анкаре сообщили о переговорах главы МИД Турции с Блинкеном тет-а-тет - РИА Новости, 06.11.2023

В Анкаре сообщили о переговорах главы МИД Турции с Блинкеном тет-а-тет

Глава МИД Турции Хакан Фидан проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, основная тема переговоров - ситуация в Газе, передает государственный... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T11:48

2023-11-06T11:48

2023-11-06T11:48

в мире

анкара (провинция)

турция

сша

энтони блинкен

хакан фидан

реджеп тайип эрдоган

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 6 ноя – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, основная тема переговоров - ситуация в Газе, передает государственный телеканал TRT Haber. После встречи министров тет-а-тет состоится встреча в расширенном составе с участием делегаций. Нерадушный прием в Анкаре Блинкена активно обсуждается в турецком сегменте социальных сетей, ряд пользователей считают, что американский политик "получил то, что заслуживает". Блинкен прибыл в турецкую столицу ночью. Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что посол США в Анкаре встретил своего министра, засунув руку в карман. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее подверг критике Блинкена за его субъективный подход к палестино-израильскому обострению. По словам турецкого лидера, Блинкен подходит к кризису исходя из своей национальной принадлежности.

https://ria.ru/20231102/soyuznik-1906802831.html

анкара (провинция)

турция

сша

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в мире, анкара (провинция), турция, сша, энтони блинкен, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году