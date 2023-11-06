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В Анкаре сообщили о переговорах главы МИД Турции с Блинкеном тет-а-тет
В Анкаре сообщили о переговорах главы МИД Турции с Блинкеном тет-а-тет - РИА Новости, 06.11.2023
В Анкаре сообщили о переговорах главы МИД Турции с Блинкеном тет-а-тет
Глава МИД Турции Хакан Фидан проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, основная тема переговоров - ситуация в Газе, передает государственный... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T11:48
2023-11-06T11:48
2023-11-06T11:48
в мире
анкара (провинция)
турция
сша
энтони блинкен
хакан фидан
реджеп тайип эрдоган
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 6 ноя – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, основная тема переговоров - ситуация в Газе, передает государственный телеканал TRT Haber. После встречи министров тет-а-тет состоится встреча в расширенном составе с участием делегаций. Нерадушный прием в Анкаре Блинкена активно обсуждается в турецком сегменте социальных сетей, ряд пользователей считают, что американский политик "получил то, что заслуживает". Блинкен прибыл в турецкую столицу ночью. Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что посол США в Анкаре встретил своего министра, засунув руку в карман. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее подверг критике Блинкена за его субъективный подход к палестино-израильскому обострению. По словам турецкого лидера, Блинкен подходит к кризису исходя из своей национальной принадлежности.
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в мире, анкара (провинция), турция, сша, энтони блинкен, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Анкара (провинция), Турция, США, Энтони Блинкен, Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Анкаре сообщили о переговорах главы МИД Турции с Блинкеном тет-а-тет
TRT Haber: глава МИД Турции проводит встречу с Блинкеном по ситуации в Газе