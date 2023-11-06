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В Лондоне задержали двух экоактивистов, разбивших стекло картины - РИА Новости, 06.11.2023
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17:20 06.11.2023 (обновлено: 18:07 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/london-1907742842.html
В Лондоне задержали двух экоактивистов, разбивших стекло картины
В Лондоне задержали двух экоактивистов, разбивших стекло картины - РИА Новости, 06.11.2023
В Лондоне задержали двух экоактивистов, разбивших стекло картины
Столичная полиция Великобритании задержала двух активистов экологического движения Just Stop Oil, разбивших молотками стекло картины Диего Веласкеса "Венера с... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T17:20
2023-11-06T18:07
лондон
великобритания
шеффилд
лондонская национальная галерея
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Столичная полиция Великобритании задержала двух активистов экологического движения Just Stop Oil, разбивших молотками стекло картины Диего Веласкеса "Венера с зеркалом" в Лондонской национальной галерее. "Два активиста Just Stop Oil были задержаны за порчу имущества. Стекло, защищающее картину в Национальной галерее, подверглось акту вандализма", - говорится в сообщении полиции Лондона в соцсети X. Как сообщает газета Daily Mail, экоактивисты разбили защитное стекло на картине Диоего Веласкеса "Венера с зеркалом". Отмечается, что протестующие пользовались аварийными молотками. По словам сотрудников галереи, картину сняли с экспозиции для дальнейшего осмотра реставраторами. Сами же экоактивисты заявили, что их новая акция стала ответом на планы британского правительства на увеличение числа разрешений на добычу нефти. В 2022 году активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В 2023 году экоактивисты продолжили протестные акции. В апреле они даже сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они продолжали прерывать различные спортивные мероприятия, а также неоднократно обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.
https://ria.ru/20231030/protest-1906248907.html
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лондон, великобритания, шеффилд, лондонская национальная галерея, в мире
Лондон, Великобритания, Шеффилд, Лондонская национальная галерея, В мире
В Лондоне задержали двух экоактивистов, разбивших стекло картины

В Лондоне задержали двух экоактивистов, разбивших стекло картины Веласкеса

© Just Stop Oil/XАктивисты экологического движения Just Stop Oil разбивают молотками стекло картины Диего Веласкеса "Венера с зеркалом" в Лондонской национальной галерее. 6 ноября 2023
Активисты экологического движения Just Stop Oil разбивают молотками стекло картины Диего Веласкеса Венера с зеркалом в Лондонской национальной галерее. 6 ноября 2023
© Just Stop Oil/X
Активисты экологического движения Just Stop Oil разбивают молотками стекло картины Диего Веласкеса "Венера с зеркалом" в Лондонской национальной галерее. 6 ноября 2023
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Столичная полиция Великобритании задержала двух активистов экологического движения Just Stop Oil, разбивших молотками стекло картины Диего Веласкеса "Венера с зеркалом" в Лондонской национальной галерее.
"Два активиста Just Stop Oil были задержаны за порчу имущества. Стекло, защищающее картину в Национальной галерее, подверглось акту вандализма", - говорится в сообщении полиции Лондона в соцсети X.
Как сообщает газета Daily Mail, экоактивисты разбили защитное стекло на картине Диоего Веласкеса "Венера с зеркалом". Отмечается, что протестующие пользовались аварийными молотками.
© Фото : London, The National GalleryДиего Веласкес "Венера с зеркалом" (1648—1651)
Диего Веласкес Венера с зеркалом (1648—1651) - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Фото : London, The National Gallery
Диего Веласкес "Венера с зеркалом" (1648—1651)
По словам сотрудников галереи, картину сняли с экспозиции для дальнейшего осмотра реставраторами. Сами же экоактивисты заявили, что их новая акция стала ответом на планы британского правительства на увеличение числа разрешений на добычу нефти.
В 2022 году активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В 2023 году экоактивисты продолжили протестные акции. В апреле они даже сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они продолжали прерывать различные спортивные мероприятия, а также неоднократно обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.
Задержание участницы протестной акции, организованной в понедельник активистами экологического движения Just Stop Oil в Лондоне. 30 октября 2023
На протестах в Лондоне задержали 65 экоактивистов
30 октября, 17:33
 
ЛондонВеликобританияШеффилдЛондонская национальная галереяВ мире
 
 
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