https://ria.ru/20231106/london-1907742842.html

В Лондоне задержали двух экоактивистов, разбивших стекло картины

В Лондоне задержали двух экоактивистов, разбивших стекло картины - РИА Новости, 06.11.2023

В Лондоне задержали двух экоактивистов, разбивших стекло картины

Столичная полиция Великобритании задержала двух активистов экологического движения Just Stop Oil, разбивших молотками стекло картины Диего Веласкеса "Венера с... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T17:20

2023-11-06T17:20

2023-11-06T18:07

лондон

великобритания

шеффилд

лондонская национальная галерея

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907743772_0:178:1011:746_1920x0_80_0_0_6a7fca94a145fe6d051049ef66f20581.png

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Столичная полиция Великобритании задержала двух активистов экологического движения Just Stop Oil, разбивших молотками стекло картины Диего Веласкеса "Венера с зеркалом" в Лондонской национальной галерее. "Два активиста Just Stop Oil были задержаны за порчу имущества. Стекло, защищающее картину в Национальной галерее, подверглось акту вандализма", - говорится в сообщении полиции Лондона в соцсети X. Как сообщает газета Daily Mail, экоактивисты разбили защитное стекло на картине Диоего Веласкеса "Венера с зеркалом". Отмечается, что протестующие пользовались аварийными молотками. По словам сотрудников галереи, картину сняли с экспозиции для дальнейшего осмотра реставраторами. Сами же экоактивисты заявили, что их новая акция стала ответом на планы британского правительства на увеличение числа разрешений на добычу нефти. В 2022 году активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В 2023 году экоактивисты продолжили протестные акции. В апреле они даже сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они продолжали прерывать различные спортивные мероприятия, а также неоднократно обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.

https://ria.ru/20231030/protest-1906248907.html

лондон

великобритания

шеффилд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лондон, великобритания, шеффилд, лондонская национальная галерея, в мире