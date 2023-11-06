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Британский МИД отозвал несколько сотрудников посольства в Ливане - РИА Новости, 06.11.2023
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11:26 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/livan-1907690098.html
Британский МИД отозвал несколько сотрудников посольства в Ливане
Британский МИД отозвал несколько сотрудников посольства в Ливане - РИА Новости, 06.11.2023
Британский МИД отозвал несколько сотрудников посольства в Ливане
Министерство иностранных дел Великобритании временно отозвало некоторых сотрудников своего посольства из Ливана в связи с ситуацией в области безопасности,... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T11:26
2023-11-06T11:26
в мире
израиль
великобритания
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хезболла
ливан
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании временно отозвало некоторых сотрудников своего посольства из Ливана в связи с ситуацией в области безопасности, говорится на странице правительства Великобритании. &quot;В связи с ситуацией в сфере безопасности некоторые сотрудники британского посольства и все члены семей сотрудников были временно отозваны&quot;, - говорится в сообщении.В заявлении отмечается, что посольство при этом продолжает существенную работу, в том числе оказывать услуги гражданам Великобритании. В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа. В октябре МИД Великобритании порекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Ливан и призывает находящихся там британцев покинуть страну. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
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в мире, израиль, великобритания, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, ливан
В мире, Израиль, Великобритания, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла, Ливан
Британский МИД отозвал несколько сотрудников посольства в Ливане

Британия отозвала сотрудников посольства в Ливане из соображений безопасности

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании временно отозвало некоторых сотрудников своего посольства из Ливана в связи с ситуацией в области безопасности, говорится на странице правительства Великобритании.
«

"В связи с ситуацией в сфере безопасности некоторые сотрудники британского посольства и все члены семей сотрудников были временно отозваны", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что посольство при этом продолжает существенную работу, в том числе оказывать услуги гражданам Великобритании.
В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.
В октябре МИД Великобритании порекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Ливан и призывает находящихся там британцев покинуть страну.
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"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе
3 ноября, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
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У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
2 ноября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильВеликобританияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХезболлаЛиван
 
 
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