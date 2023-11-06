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Лавров предупредил о близящейся большой войне - РИА Новости, 06.11.2023
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12:49 06.11.2023 (обновлено: 14:49 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/lavrov-1907699712.html
Лавров предупредил о близящейся большой войне
Лавров предупредил о близящейся большой войне - РИА Новости, 06.11.2023
Лавров предупредил о близящейся большой войне
Западные политики провоцируют крупный конфликт на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T12:49
2023-11-06T14:49
в мире
израиль
россия
ближний восток
сергей лавров
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Западные политики провоцируют крупный конфликт на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия"."Сейчас мы видим, как англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к грани большой войны", — сказал он.По словам Лаврова, подобное прослеживается и на Украине, а результат такой политики один — утрата или ослабление государственности.Запад привык решать собственные проблемы за счет других, эксплуатировать чужие ресурсы и, вопреки мировым процессам, надеется править миром, влезая во внутренние дела государств, заключил глава МИД.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа достигло почти десяти тысяч человек, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231103/lavrov-1907322964.html
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в мире, израиль, россия, ближний восток, сергей лавров, владимир путин, хамас, оон
В мире, Израиль, Россия, Ближний Восток, Сергей Лавров, Владимир Путин, ХАМАС, ООН
Лавров предупредил о близящейся большой войне

Лавров: англосаксы толкают Ближний Восток к большой войне

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Западные политики провоцируют крупный конфликт на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".
«
"Сейчас мы видим, как англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к грани большой войны", — сказал он.
По словам Лаврова, подобное прослеживается и на Украине, а результат такой политики один — утрата или ослабление государственности.
Запад привык решать собственные проблемы за счет других, эксплуатировать чужие ресурсы и, вопреки мировым процессам, надеется править миром, влезая во внутренние дела государств, заключил глава МИД.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Лавров обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт
3 ноября, 19:53

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло почти десяти тысяч человек, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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21 сентября, 01:39
 
В миреИзраильРоссияБлижний ВостокСергей ЛавровВладимир ПутинХАМАСООН
 
 
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