https://ria.ru/20231106/konflikty-1907763200.html

Ближневосточный и украинский конфликты имеют общие корни, заявил Слуцкий

Ближневосточный и украинский конфликты имеют общие корни, заявил Слуцкий - РИА Новости, 06.11.2023

Ближневосточный и украинский конфликты имеют общие корни, заявил Слуцкий

Палестино-израильский и украинский конфликты имеют общие корни, которые связаны с навязыванием США своих интересов и игнорированием интересов других сторон,... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T19:45

2023-11-06T19:45

2023-11-06T19:45

специальная военная операция на украине

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леонид слуцкий (политик)

сергей лавров

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Палестино-израильский и украинский конфликты имеют общие корни, которые связаны с навязыванием США своих интересов и игнорированием интересов других сторон, заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий. "У палестино-израильского и украинского конфликтов есть общие корни. Они прямо связаны с многолетним навязыванием со стороны США и их вассалов своих интересов и игнорированием интересов других сторон, прежде всего в сфере глобальной безопасности", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он также отметил, что Запад находится на грани морального банкротства, по словам Слуцкого, ложь, цинизм, неоколониализм и двойные стандарты "рано или поздно обрушат истеблишмент Старого Света". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html

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россия, украина, сша, леонид слуцкий (политик), сергей лавров, дмитрий песков, лдпр, нато, в мире