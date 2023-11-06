https://ria.ru/20231106/kiev-1907712144.html

Окно возможностей для благоприятных Киеву переговоров закрылось, пишет WP

Окно возможностей для благоприятных Киеву переговоров закрылось, пишет WP - РИА Новости, 06.11.2023

Окно возможностей для благоприятных Киеву переговоров закрылось, пишет WP

Окно возможностей для урегулирования конфликта с Россией путем переговоров с благоприятным для Киева исходом закрылось, пишет колумнист газеты Washington Post... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T14:24

2023-11-06T14:24

2023-11-06T14:25

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Окно возможностей для урегулирования конфликта с Россией путем переговоров с благоприятным для Киева исходом закрылось, пишет колумнист газеты Washington Post Джейсон Уиллик. Автор статьи подмечает, что положение Украины сегодня хуже, чем год назад. "Ее войска измотаны и истощены, запасы оружия на исходе, а западная общественность еще более поляризована в вопросе оказания дальнейшей поддержки", - подчеркивает Уиллик. "Окно (возможностей - ред.) для благоприятного для Украины урегулирования путем переговоров, если оно вообще когда-либо было, безусловно закрылось, поскольку Россия видит патовую ситуацию на поле боя с технологической точки зрения, в которой у нее (России - ред.) долгосрочное преимущество в живой силе", - говорится в статье. Как отмечает автор статьи, украинское контрнаступление должно было сохранить политическую поддержку Киева, доказав, что "он может отвоевать потерянную территорию". Теперь, по оценкам автора, сторонникам Украины, возможно, придется приводить обратный аргумент: "Украина не отвоевывает значительную территорию, и ей необходима помощь на неопределенный период времени, чтобы предотвратить сокрушительное поражение", - отмечает Уиллик. Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванных чиновников сообщал, что США и Европа обсуждают с Киевом возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего ему, возможно, придется отказаться для достижения договоренности. По информации NBC, американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт, по их мнению, зашел в тупик. Они также не уверены в своих способностях продолжать предоставлять Киеву помощь. По мнению чиновников, у Украины, скорее всего, осталось время до конца года, прежде чем дискуссии о мирных переговорах приобретут более срочный характер. Владимир Зеленский в субботу заявил, что США и Евросоюз не склоняют его к переговорам с Россией, и, говоря о самих переговорах, повторил тезис, что сейчас "не будет такого". Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html

https://ria.ru/20231106/ukraina-1907696008.html

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