https://ria.ru/20231106/izrail-1907758689.html

В Иерусалиме погибла сотрудница полиции, на которую напал палестинец

В Иерусалиме погибла сотрудница полиции, на которую напал палестинец - РИА Новости, 06.11.2023

В Иерусалиме погибла сотрудница полиции, на которую напал палестинец

Девушка-полицейский, которая в понедельник утром подверглась нападению в Старом городе Иерусалима, скончалась от ран, пишет газета "Haaretz". РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T19:01

2023-11-06T19:01

2023-11-06T19:29

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Девушка-полицейский, которая в понедельник утром подверглась нападению в Старом городе Иерусалима, скончалась от ран, пишет газета "Haaretz". Инцидент произошел рядом с воротами Ирода. Молодой палестинец напал с ножом на патруль пограничной полиции. Были ранены 20-летняя девушка-полицейский и ее напарник. Позднее Элишева Роза Ида Лубин умерла от ран в больнице. Портал Ynetnews сообщает, что Лубин переехала в Израиль из США и вступила в ряды пограничной полиции в качестве прохождения военной службы. По данным СМИ, на патруль напал 16-летний житель арабского квартала Аль-Иссавия в Восточном Иерусалиме. Он был застрелен правоохранителями.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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в мире, иерусалим, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году