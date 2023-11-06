Рейтинг@Mail.ru
В Иерусалиме погибла сотрудница полиции, на которую напал палестинец - РИА Новости, 06.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:01 06.11.2023 (обновлено: 19:29 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/izrail-1907758689.html
В Иерусалиме погибла сотрудница полиции, на которую напал палестинец
В Иерусалиме погибла сотрудница полиции, на которую напал палестинец - РИА Новости, 06.11.2023
В Иерусалиме погибла сотрудница полиции, на которую напал палестинец
Девушка-полицейский, которая в понедельник утром подверглась нападению в Старом городе Иерусалима, скончалась от ран, пишет газета "Haaretz". РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T19:01
2023-11-06T19:29
в мире
иерусалим
сша
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907761801_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7ea88f9e6a5e5fc6f29ef5245577523e.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Девушка-полицейский, которая в понедельник утром подверглась нападению в Старом городе Иерусалима, скончалась от ран, пишет газета "Haaretz". Инцидент произошел рядом с воротами Ирода. Молодой палестинец напал с ножом на патруль пограничной полиции. Были ранены 20-летняя девушка-полицейский и ее напарник. Позднее Элишева Роза Ида Лубин умерла от ран в больнице. Портал Ynetnews сообщает, что Лубин переехала в Израиль из США и вступила в ряды пограничной полиции в качестве прохождения военной службы. По данным СМИ, на патруль напал 16-летний житель арабского квартала Аль-Иссавия в Восточном Иерусалиме. Он был застрелен правоохранителями.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
иерусалим
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907761801_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_afae3926f83266d79a265ed50f55845f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иерусалим, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иерусалим, США, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Иерусалиме погибла сотрудница полиции, на которую напал палестинец

Haaretz: в Иерусалиме погибла сотрудница полиции, на которую напал палестинец

© AP Photo / Mahmoud IlleanИзраильская полиция на месте происшествия, где палестинец напал с ножом на патруль пограничной полиции и насмерть ранил 20-летнюю девушку-полицейского в Старом городе Иерусалима. 6 ноября 2023
Израильская полиция на месте происшествия, где палестинец напал с ножом на патруль пограничной полиции и насмерть ранил 20-летнюю девушку-полицейского в Старом городе Иерусалима. 6 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
Израильская полиция на месте происшествия, где палестинец напал с ножом на патруль пограничной полиции и насмерть ранил 20-летнюю девушку-полицейского в Старом городе Иерусалима. 6 ноября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Девушка-полицейский, которая в понедельник утром подверглась нападению в Старом городе Иерусалима, скончалась от ран, пишет газета "Haaretz".
Инцидент произошел рядом с воротами Ирода. Молодой палестинец напал с ножом на патруль пограничной полиции. Были ранены 20-летняя девушка-полицейский и ее напарник.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
2 ноября, 08:00
Позднее Элишева Роза Ида Лубин умерла от ран в больнице.
Портал Ynetnews сообщает, что Лубин переехала в Израиль из США и вступила в ряды пограничной полиции в качестве прохождения военной службы.
По данным СМИ, на патруль напал 16-летний житель арабского квартала Аль-Иссавия в Восточном Иерусалиме. Он был застрелен правоохранителями.
 
В миреИерусалимСШАИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала