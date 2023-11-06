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"Хезболла" заявила о нанесении трех ударов по Израилю на границе с Ливаном
"Хезболла" заявила о нанесении трех ударов по Израилю на границе с Ливаном - РИА Новости, 06.11.2023
"Хезболла" заявила о нанесении трех ударов по Израилю на границе с Ливаном
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удары по трем израильским объектам на границе с Ливаном. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T18:32
2023-11-06T18:32
2023-11-06T18:39
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ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хезболла
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хамас
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удары по трем израильским объектам на границе с Ливаном."В понедельник бойцы исламского сопротивления нанесли ракетные удары по объектам Малькия и Джал ад-Дир", - говорится в заявлении движения.Кроме того, движение также сообщило об ударе по израильскому объекту Ар-Рахиб и уничтожении на нем технического оборудования.Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, израиль, хамас
В мире, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла, Израиль, ХАМАС
"Хезболла" заявила о нанесении трех ударов по Израилю на границе с Ливаном
"Хезболла" заявила о нанесении трех ударов по Израилю на границе с Ливаном