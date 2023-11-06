https://ria.ru/20231106/izrail-1907720371.html

Израильская армия готовится к зимней кампании в Газе, пишут СМИ

Израильская армия готовится к зимней кампании в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2023

Израильская армия готовится к зимней кампании в Газе, пишут СМИ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к продолжению боевых действий против ХАМАС в зимний период и начала масштабную работу по снабжению солдат специальным... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T15:19

2023-11-06T15:19

2023-11-06T15:20

специальная военная операция на украине

в мире

израиль

восточный иерусалим

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к продолжению боевых действий против ХАМАС в зимний период и начала масштабную работу по снабжению солдат специальным снаряжением, сообщает газета Jerusalem Post. Согласно заявлению военных, в армии уже распределено 129 тысяч зимних курток и 369 тысяч одноразовых грелок. Как отмечает газета, даже при решении вопроса с обмундированием и снаряжением, неясно, насколько ЦАХАЛ будет готов стратегически и тактически, учитывая отсутствие опыта боевых действий зимой. Эта проблема многократно возрастает, если учесть, что реальная дата окончания наземной операции в секторе Газа не определена. Ранее командование ЦАХАЛ и политики определяли продолжительность "горячей" части конфликта в один-два месяца, что означало бы прекращение боевых действий примерно 7 декабря. Однако наземная операция началась только в конце октября, что вполне может сдвинуть тяжелые бои на конец декабря, а более поздние заявления говорят о том, что период интенсивных боевых действий может продлиться еще несколько месяцев, пишет издание. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

израиль

восточный иерусалим

сектор газа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, армия обороны израиля (цахал)