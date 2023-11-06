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В Ростове-на-Дону ищут посетителя компьютерного клуба, избившего мужчину - РИА Новости, 06.11.2023
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22:23 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/izbienie-1907784222.html
В Ростове-на-Дону ищут посетителя компьютерного клуба, избившего мужчину
В Ростове-на-Дону ищут посетителя компьютерного клуба, избившего мужчину - РИА Новости, 06.11.2023
В Ростове-на-Дону ищут посетителя компьютерного клуба, избившего мужчину
Полиция Ростова-на-Дону устанавливает личность участника конфликта в одном из компьютерных клубов города, который избил администратора заведения, сообщает... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T22:23
2023-11-06T22:23
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя – РИА Новости. Полиция Ростова-на-Дону устанавливает личность участника конфликта в одном из компьютерных клубов города, который избил администратора заведения, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области. Ранее в Telegram-канале "Это Ростов" было опубликовано видео с камер наблюдения в одном из компьютерных клубов на улице Космонавтов в Ростове-на-Дону. Судя по видео, 29 октября произошел конфликт между посетителями и администратором клуба, который попросил группу людей покинуть помещение. После этого, 5 ноября, один из этой группы снова пришел в этот клуб, предположительно, с целью избить администратора. После словесной перепалки посетитель клуба, предположительно приезжий, нанес несколько сильных ударов по голове администратору компьютерного клуба и покинул заведение. В комментариях к видео утверждается, что потерпевший сейчас находится в тяжелом состоянии в клинике Ростова, ему предстоят сложные операции. В понедельник ростовская полиция дала официальный комментарий по факту этой публикации. "В Отдел полиции № 1 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о конфликте между посетителем и администратором в одном из компьютерных клубов города Ростова-на-Дону. Установлено, что в ходе потасовки сотрудник компьютерного клуба получил телесные повреждения и был госпитализирован", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по региону. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность человека, избившего потерпевшего. Уточняется, что назначена судмедэкспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении злоумышленника к ответственности. В свою очередь глава СК РФ поручил провести проверку по опубликованной в СМИ информации о "противоправных действиях мигрантов" в Ростовской области. "В СМИ размещена информация о том, что в Ростове-на-Дону мигранты группой лиц жестоко избили администратора местного компьютерного клуба за то, что он попросил их покинуть клуб в связи с их неподобающим поведением. Председатель СК России поручил… организовать процессуальную проверку и представить доклад о ходе ее проведения", - сообщает пресс-служба СК РФ в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231106/izbienie-1907779629.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростове-на-Дону ищут посетителя компьютерного клуба, избившего мужчину

В Ростове-на-Дону ищут посетителя компьютерного клуба, избившего администратора

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя – РИА Новости. Полиция Ростова-на-Дону устанавливает личность участника конфликта в одном из компьютерных клубов города, который избил администратора заведения, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.
Ранее в Telegram-канале "Это Ростов" было опубликовано видео с камер наблюдения в одном из компьютерных клубов на улице Космонавтов в Ростове-на-Дону. Судя по видео, 29 октября произошел конфликт между посетителями и администратором клуба, который попросил группу людей покинуть помещение.
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После этого, 5 ноября, один из этой группы снова пришел в этот клуб, предположительно, с целью избить администратора. После словесной перепалки посетитель клуба, предположительно приезжий, нанес несколько сильных ударов по голове администратору компьютерного клуба и покинул заведение. В комментариях к видео утверждается, что потерпевший сейчас находится в тяжелом состоянии в клинике Ростова, ему предстоят сложные операции.
В понедельник ростовская полиция дала официальный комментарий по факту этой публикации. "В Отдел полиции № 1 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о конфликте между посетителем и администратором в одном из компьютерных клубов города Ростова-на-Дону. Установлено, что в ходе потасовки сотрудник компьютерного клуба получил телесные повреждения и был госпитализирован", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.
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В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность человека, избившего потерпевшего. Уточняется, что назначена судмедэкспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении злоумышленника к ответственности.
В свою очередь глава СК РФ поручил провести проверку по опубликованной в СМИ информации о "противоправных действиях мигрантов" в Ростовской области.
"В СМИ размещена информация о том, что в Ростове-на-Дону мигранты группой лиц жестоко избили администратора местного компьютерного клуба за то, что он попросил их покинуть клуб в связи с их неподобающим поведением. Председатель СК России поручил… организовать процессуальную проверку и представить доклад о ходе ее проведения", - сообщает пресс-служба СК РФ в своем Telegram-канале.
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