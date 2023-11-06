https://ria.ru/20231106/izbienie-1907779629.html
В Краснодаре проверят данные об избиении курьера
В Краснодаре проверят данные об избиении курьера - РИА Новости, 06.11.2023
В Краснодаре проверят данные об избиении курьера
Полиция проверяет информацию о женщине-курьере, которую якобы избил мужчина в Краснодаре, возмущенный тем, что его парковочное место заняли, сообщили РИА... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T21:39
2023-11-06T21:39
2023-11-06T21:39
происшествия
краснодар
россия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о женщине-курьере, которую якобы избил мужчина в Краснодаре, возмущенный тем, что его парковочное место заняли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Ранее в соцсетях появилась публикация с видео, где автор рассказал, как мужчина якобы нанес несколько ударов по лицу женщине, выполняющей курьерскую доставку и перебил ей ноги дверью. Агрессору не понравилось, что курьер в ожидании клиента, заняла его парковочное место и начала снимать видео, когда тот перешел на оскорбления, отмечает автор публикации. Как рассказали РИА Новости в региональном главке МВД России, потерпевшая обратилась в органы с заявлением в воскресенье. "В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231102/migranty-1906983209.html
краснодар
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, россия, краснодарский край
Происшествия, Краснодар, Россия, Краснодарский край
В Краснодаре проверят данные об избиении курьера
В Краснодаре полиция проверит данные об избиении курьера мужчиной
СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о женщине-курьере, которую якобы избил мужчина в Краснодаре, возмущенный тем, что его парковочное место заняли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее в соцсетях появилась публикация с видео, где автор рассказал, как мужчина якобы нанес несколько ударов по лицу женщине, выполняющей курьерскую доставку и перебил ей ноги дверью. Агрессору не понравилось, что курьер в ожидании клиента, заняла его парковочное место и начала снимать видео, когда тот перешел на оскорбления, отмечает автор публикации.
Как рассказали РИА Новости в региональном главке МВД России, потерпевшая обратилась в органы с заявлением в воскресенье.
"В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - сказал собеседник агентства.
Семью мигрантов выдворят из России после избиения их сыном мальчика