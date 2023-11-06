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В Краснодаре проверят данные об избиении курьера - РИА Новости, 06.11.2023
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21:39 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/izbienie-1907779629.html
В Краснодаре проверят данные об избиении курьера
В Краснодаре проверят данные об избиении курьера - РИА Новости, 06.11.2023
В Краснодаре проверят данные об избиении курьера
Полиция проверяет информацию о женщине-курьере, которую якобы избил мужчина в Краснодаре, возмущенный тем, что его парковочное место заняли, сообщили РИА... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T21:39
2023-11-06T21:39
происшествия
краснодар
россия
краснодарский край
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СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о женщине-курьере, которую якобы избил мужчина в Краснодаре, возмущенный тем, что его парковочное место заняли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Ранее в соцсетях появилась публикация с видео, где автор рассказал, как мужчина якобы нанес несколько ударов по лицу женщине, выполняющей курьерскую доставку и перебил ей ноги дверью. Агрессору не понравилось, что курьер в ожидании клиента, заняла его парковочное место и начала снимать видео, когда тот перешел на оскорбления, отмечает автор публикации. Как рассказали РИА Новости в региональном главке МВД России, потерпевшая обратилась в органы с заявлением в воскресенье. "В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, краснодар, россия, краснодарский край
Происшествия, Краснодар, Россия, Краснодарский край
В Краснодаре проверят данные об избиении курьера

В Краснодаре полиция проверит данные об избиении курьера мужчиной

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о женщине-курьере, которую якобы избил мужчина в Краснодаре, возмущенный тем, что его парковочное место заняли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее в соцсетях появилась публикация с видео, где автор рассказал, как мужчина якобы нанес несколько ударов по лицу женщине, выполняющей курьерскую доставку и перебил ей ноги дверью. Агрессору не понравилось, что курьер в ожидании клиента, заняла его парковочное место и начала снимать видео, когда тот перешел на оскорбления, отмечает автор публикации.
Как рассказали РИА Новости в региональном главке МВД России, потерпевшая обратилась в органы с заявлением в воскресенье.
"В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - сказал собеседник агентства.
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