https://ria.ru/20231106/izbienie-1907779629.html

В Краснодаре проверят данные об избиении курьера

В Краснодаре проверят данные об избиении курьера - РИА Новости, 06.11.2023

В Краснодаре проверят данные об избиении курьера

Полиция проверяет информацию о женщине-курьере, которую якобы избил мужчина в Краснодаре, возмущенный тем, что его парковочное место заняли, сообщили РИА... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T21:39

2023-11-06T21:39

2023-11-06T21:39

происшествия

краснодар

россия

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg

СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о женщине-курьере, которую якобы избил мужчина в Краснодаре, возмущенный тем, что его парковочное место заняли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Ранее в соцсетях появилась публикация с видео, где автор рассказал, как мужчина якобы нанес несколько ударов по лицу женщине, выполняющей курьерскую доставку и перебил ей ноги дверью. Агрессору не понравилось, что курьер в ожидании клиента, заняла его парковочное место и начала снимать видео, когда тот перешел на оскорбления, отмечает автор публикации. Как рассказали РИА Новости в региональном главке МВД России, потерпевшая обратилась в органы с заявлением в воскресенье. "В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231102/migranty-1906983209.html

краснодар

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, россия, краснодарский край